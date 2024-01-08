Трейлер особенностей ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition показывает технологии NVIDIA в действии

PlayStation снова работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы подарить уникальный опыт ПК-геймерам. Horizon Forbidden West Complete Edition до сих пор не имеет даты выхода на ПК, но последний трейлер вселяет надежду на хорошее техническое исполнение.
На своей конференции в рамках CES компания представила новейшую Horizon Forbidden West Complete Edition, и в этом случае разработчики будут использовать искусственный интеллект для повышения плавности игрового процесса - игра получит все прелести DLSS 3.
Однако на этом хорошие новости не заканчиваются: Horizon Forbidden West Complete Edition в значительной степени опирается на NVIDIA DLAA, поэтому геймеры могут ожидать, что игра будет не только великолепно работать, но и выглядеть.
NVIDIA также подтвердила еще одну интересную особенность - Horizon Forbidden West Complete Edition поддерживается NVIDIA Reflex, так что задержек во время игры быть не должно.
Horizon Forbidden West Complete Edition вышла на PlayStation 5 в прошлом году, и в этом наборе игроки получили основную игру и сюжетное дополнение. Тогда же Sony подтвердила разработку версии для ПК, но мы до сих пор не получили точной информации о дате релиза.
Главная особенность ПК версии - Предстоящее моды на более стройную/красивую Элой из первой части или в стиле первой части.
Первый мод будет на голые сисяндры
Моды само собой.
Теперь одними пельмешками не обойдёшься.
Всё это заменит мод на FSR 3))
Вообще студия что отвечает за порт как то хвалилась что они все эти плюшки завозят сразу так как это не сложно. И тут либо они сели на ж под тяжестью бабла от куртки либо просто обычный рекламный ролик на конфе от зелени, а на старте будет официально и FSR 3.0
Кстати у ФСР 3 с генерацией, поразительно низкая задержка кадра, я впервые у себя такую увидел
почему взрыв на 0:44 выглядит как спрайт ?
потому что кола выглядит хуже, чем спрайт :)
Фиг знает какая 2 часть по качеству, но первая часть прикольная была, но вообще лучше бы Цусиму на ПК выпустили)
Ждем на торрентах всей страны.
Жду!
зря. сильно хуже первой части
Вполне хорошое продолжение.
ну хз. геймплейно плюс-минус то же самое, сюжетно - сильно скучнее, а от постоянного восхваления элой ближе к середине уже устаешь. хотя под конец вроде норм и завязка на третью часть вполне интересна, но лично для меня (а судя по мнению друзей и не только для меня) вторая часть хуже первой
И я так думаю. Первую проходил с кайфом, было интересно сломать баланс игры. Вторую же... ну ниче особенного. Графен хороший и пара новых геймплейных фич, которые нихрена не компенсируют.
"сюжетно скучнее" - господи, да куда еще скучнее-то? Я первую то не смог до конца пройти, просто засыпал от духоты.
Единственная игра которую с нетерпением жду,
Очевидно такой же одноразовый проходняк уровня юбисофт как и первая часть.
Прохожу щас первую часть уже почти закончил, освежаю память так сказать.
" особенностей ПК-версии" "показывает технологии NVIDIA в действии" этим sony пытается оправдать задержку рс версий? Или уже все продажи и спрос на игру в ps store уже упало. Что самое удивительное игру 10 летней давности стиме продают по 4к
какую задержку они даже не говорили дату просто расплывчатое в начале 2024 года
Ежу понятно что ближайшее время окно релиза передвинут, иначе новости о рс версий про всякие там нвидиа технологий не станут просто так постить.
откуда передвинут окно релиза ? кроме 2024 года больше ничего не называлось.
и ты прав. пост про технологии не просто так. это совместный пиар. пиар технологий на фоне популярной игры и пиар игры на фоне популярных технологий.
"но последний трейлер вселяет надежду на хорошее техническое исполнение". Ты не чего не замечаешь?
и что это должно значить ?
"PlayStation снова работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы подарить уникальный опыт ПК-геймерам."
И это здорово.
Игровые технологии разработанные и доведённые до ума NVidia, имхо, просто лучшие работающие технологии, что есть, на сегодня, и замечательно, что есть возможность играть с этими технологиями уже сейчас. NVidia, RESPECT, да в данном случае, и Sony, RESPECT, за то, что для РС версии выбрали лучших.
p.s. Ох уж эти щёки. 😊