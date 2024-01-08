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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.2 706 оценок

Трейлер особенностей ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition показывает технологии NVIDIA в действии

butcher69
Новости

PlayStation снова работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы подарить уникальный опыт ПК-геймерам. Horizon Forbidden West Complete Edition до сих пор не имеет даты выхода на ПК, но последний трейлер вселяет надежду на хорошее техническое исполнение.

На своей конференции в рамках CES компания представила новейшую Horizon Forbidden West Complete Edition, и в этом случае разработчики будут использовать искусственный интеллект для повышения плавности игрового процесса - игра получит все прелести DLSS 3.

Однако на этом хорошие новости не заканчиваются: Horizon Forbidden West Complete Edition в значительной степени опирается на NVIDIA DLAA, поэтому геймеры могут ожидать, что игра будет не только великолепно работать, но и выглядеть.

NVIDIA также подтвердила еще одну интересную особенность - Horizon Forbidden West Complete Edition поддерживается NVIDIA Reflex, так что задержек во время игры быть не должно.

Horizon Forbidden West Complete Edition вышла на PlayStation 5 в прошлом году, и в этом наборе игроки получили основную игру и сюжетное дополнение. Тогда же Sony подтвердила разработку версии для ПК, но мы до сих пор не получили точной информации о дате релиза.

36
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Kuzko

Главная особенность ПК версии - Предстоящее моды на более стройную/красивую Элой из первой части или в стиле первой части.

15
Гена Транквилизатор

Первый мод будет на голые сисяндры

3
User_200

Моды само собой.

0
AT_Sagor

Теперь одними пельмешками не обойдёшься.

2
Antoxanotdance

Всё это заменит мод на FSR 3))

2
DenisVTR

Вообще студия что отвечает за порт как то хвалилась что они все эти плюшки завозят сразу так как это не сложно. И тут либо они сели на ж под тяжестью бабла от куртки либо просто обычный рекламный ролик на конфе от зелени, а на старте будет официально и FSR 3.0

Кстати у ФСР 3 с генерацией, поразительно низкая задержка кадра, я впервые у себя такую увидел

0
gliga142

почему взрыв на 0:44 выглядит как спрайт ?

2
muh86

потому что кола выглядит хуже, чем спрайт :)

3
Кирилл Друмов

Фиг знает какая 2 часть по качеству, но первая часть прикольная была, но вообще лучше бы Цусиму на ПК выпустили)

1
Evil in the flеsh

Ждем на торрентах всей страны.

0
FireLion1993

Жду!

-1
BoT_TaK_BoT

зря. сильно хуже первой части

-2
Omnia Smirnow BoT_TaK_BoT

Вполне хорошое продолжение.

4
BoT_TaK_BoT Omnia Smirnow

ну хз. геймплейно плюс-минус то же самое, сюжетно - сильно скучнее, а от постоянного восхваления элой ближе к середине уже устаешь. хотя под конец вроде норм и завязка на третью часть вполне интересна, но лично для меня (а судя по мнению друзей и не только для меня) вторая часть хуже первой

0
kaiberserk BoT_TaK_BoT

И я так думаю. Первую проходил с кайфом, было интересно сломать баланс игры. Вторую же... ну ниче особенного. Графен хороший и пара новых геймплейных фич, которые нихрена не компенсируют.

2
mongol312 BoT_TaK_BoT

"сюжетно скучнее" - господи, да куда еще скучнее-то? Я первую то не смог до конца пройти, просто засыпал от духоты.

0
Питер Паркер Паук

Единственная игра которую с нетерпением жду,

-1
saa0891

Очевидно такой же одноразовый проходняк уровня юбисофт как и первая часть.

-3
KIBERMAX

Прохожу щас первую часть уже почти закончил, освежаю память так сказать.

-4
User_200

" особенностей ПК-версии" "показывает технологии NVIDIA в действии" этим sony пытается оправдать задержку рс версий? Или уже все продажи и спрос на игру в ps store уже упало. Что самое удивительное игру 10 летней давности стиме продают по 4к

-5
agula98
этим sony пытается оправдать задержку рс версий?

какую задержку они даже не говорили дату просто расплывчатое в начале 2024 года

1
User_200 agula98

Ежу понятно что ближайшее время окно релиза передвинут, иначе новости о рс версий про всякие там нвидиа технологий не станут просто так постить.

1
muxamor2011 User_200

откуда передвинут окно релиза ? кроме 2024 года больше ничего не называлось.

и ты прав. пост про технологии не просто так. это совместный пиар. пиар технологий на фоне популярной игры и пиар игры на фоне популярных технологий.

1
User_200 muxamor2011

"но последний трейлер вселяет надежду на хорошее техническое исполнение". Ты не чего не замечаешь?

-2
muxamor2011 User_200

и что это должно значить ?

-1
AllConforD

"PlayStation снова работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы подарить уникальный опыт ПК-геймерам."

И это здорово.

Игровые технологии разработанные и доведённые до ума NVidia, имхо, просто лучшие работающие технологии, что есть, на сегодня, и замечательно, что есть возможность играть с этими технологиями уже сейчас. NVidia, RESPECT, да в данном случае, и Sony, RESPECT, за то, что для РС версии выбрали лучших.

p.s. Ох уж эти щёки. 😊

-6