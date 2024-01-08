Трейлер особенностей ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition показывает технологии NVIDIA в действии

PlayStation снова работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы подарить уникальный опыт ПК-геймерам. Horizon Forbidden West Complete Edition до сих пор не имеет даты выхода на ПК, но последний трейлер вселяет надежду на хорошее техническое исполнение.

На своей конференции в рамках CES компания представила новейшую Horizon Forbidden West Complete Edition, и в этом случае разработчики будут использовать искусственный интеллект для повышения плавности игрового процесса - игра получит все прелести DLSS 3.

Однако на этом хорошие новости не заканчиваются: Horizon Forbidden West Complete Edition в значительной степени опирается на NVIDIA DLAA, поэтому геймеры могут ожидать, что игра будет не только великолепно работать, но и выглядеть.

NVIDIA также подтвердила еще одну интересную особенность - Horizon Forbidden West Complete Edition поддерживается NVIDIA Reflex, так что задержек во время игры быть не должно.

Horizon Forbidden West Complete Edition вышла на PlayStation 5 в прошлом году, и в этом наборе игроки получили основную игру и сюжетное дополнение. Тогда же Sony подтвердила разработку версии для ПК, но мы до сих пор не получили точной информации о дате релиза.