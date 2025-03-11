Утечка: Sony создала прототип ИИ-версии Элой из Horizon Forbidden West

Sony продолжает эксперименты с искусственным интеллектом в играх. Недавно в сеть попало видео, демонстрирующее ИИ-версию Элой из Horizon Forbidden West. Издание The Verge получило ролик от анонимного источника.

Видео комментирует Шарвин Рагхобардаял, директор по разработке ПО в Sony Interactive Entertainment. Он показал, как ИИ-Элой отвечает на вопросы игрока в режиме реального времени. Для этого используются Whisper от OpenAI (для распознавания речи), GPT-4 и Llama 3 (для диалогов), а также система EVS от Sony (для генерации эмоциональной речи). Анимация лица синхронизируется с помощью технологии Mockingbird.

Тесты проводились на ПК, но Sony также испытала работу ИИ на PS5, минимизируя нагрузку на систему. По словам Рагхобардаяла, это лишь прототип, созданный совместно с Guerrilla Games для исследования возможностей ИИ в играх.