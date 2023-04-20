В дополнении Horizon Forbidden West стала известна ориентация Элой, что вызвало бурю в игровом сообществе

Кажется, в современной индустрии игр и кино многие уже привыкли к натужному представлению нетрадиционной ориентации. Однако с выходом сюжетного дополнения для Horizon Forbidden West в сеть вновь разгорелись агрессивные споры геймеров на эту тему. В расширении главная героиня Элой может встретить свою любовь, но понравилось это далеко не всем.
Осторожно, далее в материале могут быть указаны критические сюжетные спойлеры к Horizon Forbidden West: Burning Shores.
Как оказалось, Элой в серии Horizon является лесбиянкой. В самом конце прохождения сюжетного дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West у игроков есть шанс завести романтические отношения с девушкой по имени Сейке. Примечательно, что любовный выбор является опциональным, однако вариантов у вас не так много. Игроки могут начать романтические отношение с другой девушкой или остаться одни, другого любовного интереса представлено не было.
Многие пользователям такая ограниченность не понравилась. Как отмечают игроки, это просто нечестно со стороны разработчиков добавлять опциональные любовные отношения, но при этом делать только с одним персонажем того же пола.
Часть игроков во все осталась недовольна, что Элой может быть лесбиянкой или бисексуалкой. По их мнению. На протяжении двух полноценных игр главная героиня никак не проявляла предрасположенность к такой ориентации. Также в сети есть и другое мнение. Например, для определённой аудитории, поцелуй двух девушек в конце DLC оказался не слишком "горячим" и они хотели бы большего.
Ого, как оригинально и необычно, в первый раз такое вижу чтобы популярный женский персонаж оказывался лесбиянкой, интересно они долго об этом думали?
Одной-то извилиной?
Ну, как мне кажется, по ней и видно было, что она такой может оказаться. Самадостаточная, смелая, не от кого независимая. Зачем ей мужик?)) Если она и сама его спокойно может заменить)
Ее ориентация на поедание фастфуда епта.Как можно было так разжиреть между первой и второй игрой.
А то что она долбится в десна с такой же сильной и независимой вообще ни разу не сюрприз.Уже скучно от таких предсказуемых вотэтоповоротов.
Пухляш во всей красе🤣
🤢🤮
Не удивлен. Это мода такая.
Ну ктобы сомневался вот вообще неудивлен.
Очередное доказательство что это всё ради маркетинга делают, чтобы об игре говорили. Другой причины я не вижу, разве что разрабы конченые извращенцы
Я не удивлен. Негр склько к ней подкатывал, плюнул и нащел другу
Ясно, Понятно, Все как обычно, ничего удивительного!
Мда....
я наверно когда буду играть в эту игру у неё уже дети появятся
Теперь уж точно не появятся.
Она сделает себе маленьких клонов элизабет и назовет гамма, зета и тд
поэтому я играю в основном ТОЛЬКО в серию DARK SOULS и Resident evil и что то подобное..этих Horaizen вроде как голандцы шведы создали..так что ничего удивительного
ну хоть не гумасек и то хорошо.
Надеюсь дожить до того момента, когда этих толерастов начнут в концлагеря сгонять
Нужна инквизиция по истреблению ЛГБТ.
Удивило бы, если бы ее интересом была черепаха или робот какой. А так все в "норме".
Кучка удачно расположенных пикселей - лесбиянко? ужас ужас
пойду пожру, чтоле...