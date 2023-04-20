Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7.1 502 оценки

В дополнении Horizon Forbidden West стала известна ориентация Элой, что вызвало бурю в игровом сообществе

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Gutsz
Новости

Кажется, в современной индустрии игр и кино многие уже привыкли к натужному представлению нетрадиционной ориентации. Однако с выходом сюжетного дополнения для Horizon Forbidden West в сеть вновь разгорелись агрессивные споры геймеров на эту тему. В расширении главная героиня Элой может встретить свою любовь, но понравилось это далеко не всем.

Осторожно, далее в материале могут быть указаны критические сюжетные спойлеры к Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Как оказалось, Элой в серии Horizon является лесбиянкой. В самом конце прохождения сюжетного дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West у игроков есть шанс завести романтические отношения с девушкой по имени Сейке. Примечательно, что любовный выбор является опциональным, однако вариантов у вас не так много. Игроки могут начать романтические отношение с другой девушкой или остаться одни, другого любовного интереса представлено не было.

Многие пользователям такая ограниченность не понравилась. Как отмечают игроки, это просто нечестно со стороны разработчиков добавлять опциональные любовные отношения, но при этом делать только с одним персонажем того же пола.

Часть игроков во все осталась недовольна, что Элой может быть лесбиянкой или бисексуалкой. По их мнению. На протяжении двух полноценных игр главная героиня никак не проявляла предрасположенность к такой ориентации. Также в сети есть и другое мнение. Например, для определённой аудитории, поцелуй двух девушек в конце DLC оказался не слишком "горячим" и они хотели бы большего.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
GameOver-inc

Ого, как оригинально и необычно, в первый раз такое вижу чтобы популярный женский персонаж оказывался лесбиянкой, интересно они долго об этом думали?

4
HellowRainbow

Одной-то извилиной?

0
Сергей Понащенко

Ну, как мне кажется, по ней и видно было, что она такой может оказаться. Самадостаточная, смелая, не от кого независимая. Зачем ей мужик?)) Если она и сама его спокойно может заменить)

1
Богдан Мастдаев

Ее ориентация на поедание фастфуда епта.Как можно было так разжиреть между первой и второй игрой.
А то что она долбится в десна с такой же сильной и независимой вообще ни разу не сюрприз.Уже скучно от таких предсказуемых вотэтоповоротов.

1
Omnia Smirnow

Пухляш во всей красе🤣

1
Kesha777888

🤢🤮

1
Yh1mir0

Не удивлен. Это мода такая.

1
Omnia Smirnow
1
nodas

Ну ктобы сомневался вот вообще неудивлен.

1
FlexGum

Очередное доказательство что это всё ради маркетинга делают, чтобы об игре говорили. Другой причины я не вижу, разве что разрабы конченые извращенцы

1
-zotik-

Я не удивлен. Негр склько к ней подкатывал, плюнул и нащел другу

1
RkeeppeR

Ясно, Понятно, Все как обычно, ничего удивительного!

1
dessanlord

Мда....

0
andrkar

я наверно когда буду играть в эту игру у неё уже дети появятся

0
Kazerad

Теперь уж точно не появятся.

2
andrkar Kazerad
0
-zotik- Kazerad

Она сделает себе маленьких клонов элизабет и назовет гамма, зета и тд

0
andrkar

поэтому я играю в основном ТОЛЬКО в серию DARK SOULS и Resident evil и что то подобное..этих Horaizen вроде как голандцы шведы создали..так что ничего удивительного

0
TRADS80

ну хоть не гумасек и то хорошо.

0
HellowRainbow

Надеюсь дожить до того момента, когда этих толерастов начнут в концлагеря сгонять

0
Omnia Smirnow

Нужна инквизиция по истреблению ЛГБТ.

-1
kityara35

Удивило бы, если бы ее интересом была черепаха или робот какой. А так все в "норме".

-2
saksnboom

Кучка удачно расположенных пикселей - лесбиянко? ужас ужас
пойду пожру, чтоле...

-3