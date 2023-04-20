В дополнении Horizon Forbidden West стала известна ориентация Элой, что вызвало бурю в игровом сообществе ©

Кажется, в современной индустрии игр и кино многие уже привыкли к натужному представлению нетрадиционной ориентации. Однако с выходом сюжетного дополнения для Horizon Forbidden West в сеть вновь разгорелись агрессивные споры геймеров на эту тему. В расширении главная героиня Элой может встретить свою любовь, но понравилось это далеко не всем.

Осторожно, далее в материале могут быть указаны критические сюжетные спойлеры к Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Как оказалось, Элой в серии Horizon является лесбиянкой. В самом конце прохождения сюжетного дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West у игроков есть шанс завести романтические отношения с девушкой по имени Сейке. Примечательно, что любовный выбор является опциональным, однако вариантов у вас не так много. Игроки могут начать романтические отношение с другой девушкой или остаться одни, другого любовного интереса представлено не было.

Многие пользователям такая ограниченность не понравилась. Как отмечают игроки, это просто нечестно со стороны разработчиков добавлять опциональные любовные отношения, но при этом делать только с одним персонажем того же пола.

Часть игроков во все осталась недовольна, что Элой может быть лесбиянкой или бисексуалкой. По их мнению. На протяжении двух полноценных игр главная героиня никак не проявляла предрасположенность к такой ориентации. Также в сети есть и другое мнение. Например, для определённой аудитории, поцелуй двух девушек в конце DLC оказался не слишком "горячим" и они хотели бы большего.