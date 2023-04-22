Horizon: Forbidden West 18.02.2022
7 512 оценок

В новом видео сравнили графику Horizon Forbidden West с дополнением Burning Shores

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butcher69
Новости

Автор YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал интересное сравнение графики и некоторых деталей игры Horizon: Forbidden West с недавно вышедшим дополнением Burning Shores. Посмотрите его ниже.

Видео демонстрирует разницу в прорисовку неба (ограничение высоты и реалистичные облака), хорошо детализированные вулканические области, туман, который в базовой игре использовался, чтобы скрыть далекие предметы, в расширении отсутствует, и, очевидно, техническое качество финальной битвы.

Однако видео также указывает на некоторые проблемы. Город имеет более низкое разрешение в режиме Perfomance, а из-за реалистичных облаков в расширении нет смены погоды и они не двигаются.

Релиз Burning Shores состоялся на PlayStation 5 19 апреля. На днях ElAnalistaDeBits опубликовал ролик, где сравнил локации дополнения с реальными.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
IgorNyu

Облака не двигаются? Ну и калище💩

-1
oleg21412

А когда уже на ПК выпустят??(((

-3
DanteMax31

Как 3ю часть на консолях анонсируют, так сразу и выпустят. Они уже не первый раз так делают...

1
Batchankoff

Уже давно говорю одно и то же. Выпуски старых игр от Playstation это стандартная маркетинговая компания по привлечению игроков на свою платформу, как когда-то делали Microsoft с Xbox 360. Именно поэтому нет никаких "через два года после релиза, игра будет выпускаться на PC".
Первые части получили - всё, за продолжением добро пожаловать на платформу Playstation 5. Spider-man 2, God of War: Ragnarök и прочие эксклюзивы аналогично вряд-ли выпустят на PC как минимум в ближайшие лет 5 после релиза.

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