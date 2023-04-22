В новом видео сравнили графику Horizon Forbidden West с дополнением Burning Shores ©

Автор YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал интересное сравнение графики и некоторых деталей игры Horizon: Forbidden West с недавно вышедшим дополнением Burning Shores. Посмотрите его ниже.

Видео демонстрирует разницу в прорисовку неба (ограничение высоты и реалистичные облака), хорошо детализированные вулканические области, туман, который в базовой игре использовался, чтобы скрыть далекие предметы, в расширении отсутствует, и, очевидно, техническое качество финальной битвы.

Однако видео также указывает на некоторые проблемы. Город имеет более низкое разрешение в режиме Perfomance, а из-за реалистичных облаков в расширении нет смены погоды и они не двигаются.

Релиз Burning Shores состоялся на PlayStation 5 19 апреля. На днях ElAnalistaDeBits опубликовал ролик, где сравнил локации дополнения с реальными.