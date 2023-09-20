В разработке находится настолка-приквел к Horizon Forbidden West

Guerrilla объединилась с Steamforged Games для создания новой настольной игры под названием Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion, в которой будут воссозданы невиданные ранее события, ведущие к путешествию Элой по опустошенной земле западной Америки.
В темных уголках загадочного Запретного Запада среди воинственного Тенакта укореняются семена восстания, — говорится в сообщении на сайте Steamforged Games, описывающем сюжет настольного приключения. — Это потенциальное восстание угрожает хрупкому миру между кланами Тенакт.
Разработчики планируют выпустить серию ознакомительный видеороликов в преддверии кампании по сбору средств на разработку игры, которая начнется на Kickstarter 21 ноября.
В Seeds of Rebellion смогут участвовать от одного до четырех человек, игра будет происходить до событий Forbidden West и предложит игрокам занять место группы маршалов Тенакта, стремящихся помешать растущему восстанию.
Судя по опубликованным скриншотам, в настольной игре будет представлен ряд впечатляющих фигурок.
Из других новостей по данной игре: на днях надежный инсайдер сообщил, что Horizon Forbidden West Complete Edition в скором времени будет выпущена на PC. Причем ее появление ожидается как в Steam, так и в Epic Games Store.
То есть, настолка по Horizon Zero Dawn? Ну и бред.
Самая никакущая, пресная игра в которой не за что зацепиться. Бездарность помноженная на 3.14ец в отзывах стима с пометкой "куча дерьма".
Мыла хватит на 10 игр вперед от этих разработчиков, коих я надеюсь отменят, посадят или запретят делать игры.
Игра не вышла на ПК ещё.
Так на ютубе то она вышла. Все консольщики у которых есть пк по "достоинству" оценили сюжет, графику и так далее.