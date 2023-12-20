Все очень плохо: Sony исследовала влияние подписки PS Plus на продажи Horizon Forbidden West

Похоже, что сервисы подписки действительно плохо влияют на продажи игр.
В одном из файлов из недавней утечки документов была одна из презентаций о студии Guerrilla Games, в которой рассказывается о влиянии PlayStation Plus на продажи "новых" игр. На одном из слайдов компания приводит сравнение продаж Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West в первые два года после релиза.
Продажи обеих игр в первый год были практически одинаковыми, и кривая роста была похожей. Однако на второй год Sony отправила Horizon Forbidden West в PlayStation Plus (Extra и Premium), где игроки могли получить доступ к игре дешевле.
Это привело к тому, что кривая продаж Horizon Forbidden West на второй год перестала расти так же быстро, как и у Horizon Zero Dawn. Если в первый год HFW заработала 416 миллионов долларов, то во второй - всего 35 миллионов. При этом прогнозируемая сумма составляла 125 миллионов долларов. Таким образом, игра заработала лишь 9 % от того, что она сделала в первый год, вместо прогнозируемых 30 %.
Другие игры заработали во второй год значительно больше, потому что их не было в PS Plus. Например, Ghost of Tsushima заработала за второй год 164 миллиона, Miles Morales - 159 миллионов, а Days Gone - 46 миллионов.
Таким образом, Sony в очередной раз подтвердила себе, что если она отправит игру на PS Plus, то это быстро замедлит традиционные продажи этой игры. Однако мы не знаем других деталей: например, сколько людей оформили подписку PlayStation Plus благодаря Horizon Forbidden West? Но Sony уже неоднократно высказывалась о том, что не верит в модель распространения игр по подписке.
Так, а чего к кривой продаж они не прибавили баблишко за подписку премиума или экстра
Сама Sony похоже осталась довольна
Эмм, лол. А они ожидали что это ПОВЫСИТ продажи?
Такие наивные, ясно что большинство любят халяву, но как не крути они игру всё равно у себя оставили ибо это подписка и аренда игры.
Херасе халява. Цену вообще видела на эти подписки? Ни кто в здравом уме это не купит кроме заокеанских буржуев.
Так говорят, будто подписка бесплатная и денег не приносит.
Врятли это перебило падение продаж игры.