Японский ритейлер указал дату релиза Horizon Forbidden West Complete Edition

Ранее в этом месяце появились новости о рейтинге полного издания Horizon Forbidden West Complete Edition для PS5, выданного сингапурским агентством. Официального анонса до сих пор не было, но теперь в сети появилось упоминание о схожем издании на сайте японского ритейлера.
На сайте указана конкретная дата релиза Horizon Forbidden West Complete Edition, и это 6 октября 2023 года. Также уточнены платформа PS5 и бонусное содержание издания, включая цифровой саундтрек, артбук и комикс.
Ожидается, что если релиз Horizon Forbidden West Complete Edition состоится, то в его состав войдут оригинальная игра и дополнение Burning Shores. Также стоит напомнить, что ранее надежный инсайдер сообщил о скором релизе полного издания Horizon Forbidden West на ПК.
Изначально релиз Horizon Forbidden West состоялся в феврале 2022 года на PS4 и PS5, а дополнение Burning Shores было выпущено только на PS5 в апреле текущего года.
На арте у Элой щечки впалые, не канон)
Ну хз. Если анонсируют будет прикольно. Во будет прикол если на PS5 и РС Complete Edition выйдет одновременно. Посмотрим.
Не думаю, что и на ПК в этот же день выйдет. Вангую, что через полгодика, надо все же последние соки выжать с плойки.