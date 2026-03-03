Ещё один Concord от Sony: закрытый тест Horizon Hunters Gathering не привлёк игроков, хотя проблем с доступом не было

В эти выходные прошло закрытое тестирование Horizon Hunters Gathering от Sony - кооперативного спин-оффа по вселенной Horizon.

Получить доступ к тестированию было несложно, однако статистика Steam демонстрирует удручающие цифры: пиковый онлайн на PC составил лишь 561 человек. К вечеру воскресенья количество одновременно играющих и вовсе упало до 226.

Маловероятно, что на PS5 ситуация лучше. Судя по всему, Sony получит еще один убыточный сервисный провал - ожидаемый результат.