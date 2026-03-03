Ещё один Concord от Sony: закрытый тест Horizon Hunters Gathering не привлёк игроков, хотя проблем с доступом не было

В эти выходные прошло закрытое тестирование Horizon Hunters Gathering от Sony - кооперативного спин-оффа по вселенной Horizon.
Получить доступ к тестированию было несложно, однако статистика Steam демонстрирует удручающие цифры: пиковый онлайн на PC составил лишь 561 человек. К вечеру воскресенья количество одновременно играющих и вовсе упало до 226.
Маловероятно, что на PS5 ситуация лучше. Судя по всему, Sony получит еще один убыточный сервисный провал - ожидаемый результат.
До сих пор не знаю какого пола это существо, а они уже новые ребусы выпускают…
Вот тратят бабло на провальные и отменяемые проекты, а потом перекладывают финансовую ответственность на игроков, повышая цены на игры, мол разработка дорожает
А чего еще ждать от этой
Даже плевать на бабу которая в экран не влазит. Стиль совсем другой, хрень изначально
Туда ему и дорога, надеюсь загнется в первый же день выхода. Мб сони дойдёт, что нужно делать хорошие сингл игры, а не донатную парашу // Геннадий Стельмашук
Деньги освоены
А потом опять будт ныть и выдумывать, типа игроки пока не готовы оценить по достоинству наши "шедевры"
Лол, я даже не знал про эту игру. На рекламу Конкорда слили тучу бабок и даже мувик сделали, а тут видать после Конкорда решили не парится даже.
не 1 ролика на ютубе не нашел, странно