Глава Moon Studios поддержал кооперативный Horizon Hunters Gathering: "Не стоит паниковать из-за первых реакций"

После анонса кооперативного спин-оффа Horizon под названием Horizon Hunters Gathering проект столкнулся с неоднозначной реакцией фанатов, привыкших к одиночным приключениям серии. Однако поддержку Guerrilla Games выразил глава Moon Studios Томас Махлер, известный по Ori и No Rest for the Wicked.

В своём обращении он призвал разработчиков не переживать из-за ранней критики и сосредоточиться на качестве и инновациях. По его словам, важно довести геймплей до идеала и предложить игрокам новый, ранее невиданный опыт — тогда проект сможет найти свою аудиторию.

Махлер провёл параллель со своей игрой No Rest for the Wicked, которая тоже получила прохладный приём на старте, но со временем смогла изменить отношение игроков благодаря обновлениям и доработке. По его мнению, Horizon Hunters Gathering может пройти похожий путь.

Первые впечатления игроков о новой игре во вселенной Horizon станут известны позже в этом году, когда стартуют плейтесты на PS5 и ПК.