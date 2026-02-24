Guerrilla Games назвала даты закрытого теста Horizon Hunters Gathering

Студия Guerrilla Games раскрыла подробности закрытого плейтеста тактического кооперативного экшена Horizon Hunters Gathering. Тестирование пройдёт с 27 февраля по 1 марта 2026 года и будет доступно на PlayStation 5 и ПК.

О грядущем тестировании ранее упоминалось вскоре после анонса проекта, однако точные даты стали известны только сейчас. Участникам предложат опробовать трёх персонажей — Сан, Рем и Эксл — каждый из которых отличается собственным стилем боя и набором способностей.

В рамках закрытой версии будут доступны два режима. Первый — Machine Incursion — представляет собой сражения на выживание против волн противников. Второй — Cauldron Desert — это многоэтапное подземелье с изменяющимися условиями и испытаниями, где игрокам предстоит адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке.

Разработчики ранее подчёркивали, что Horizon Hunters Gathering получит полноценную сюжетную кампанию, которая станет частью канона вселенной Horizon. Игрокам обещают новые тайны, персонажей и угрозы, а также социальный хаб: в нём можно будет отдохнуть между миссиями, улучшить снаряжение, посетить торговцев и собрать команду для совместных вылазок.

Закрытый плейтест станет первой возможностью для ограниченного числа игроков оценить кооперативную формулу Horizon в действии до релиза.