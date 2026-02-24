ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon Hunters Gathering TBA
Экшен, Кооператив
2.4 47 оценок

Guerrilla Games назвала даты закрытого теста Horizon Hunters Gathering

IKarasik IKarasik

Студия Guerrilla Games раскрыла подробности закрытого плейтеста тактического кооперативного экшена Horizon Hunters Gathering. Тестирование пройдёт с 27 февраля по 1 марта 2026 года и будет доступно на PlayStation 5 и ПК.

О грядущем тестировании ранее упоминалось вскоре после анонса проекта, однако точные даты стали известны только сейчас. Участникам предложат опробовать трёх персонажей — Сан, Рем и Эксл — каждый из которых отличается собственным стилем боя и набором способностей.

В рамках закрытой версии будут доступны два режима. Первый — Machine Incursion — представляет собой сражения на выживание против волн противников. Второй — Cauldron Desert — это многоэтапное подземелье с изменяющимися условиями и испытаниями, где игрокам предстоит адаптироваться к постоянно меняющейся обстановке.

Разработчики ранее подчёркивали, что Horizon Hunters Gathering получит полноценную сюжетную кампанию, которая станет частью канона вселенной Horizon. Игрокам обещают новые тайны, персонажей и угрозы, а также социальный хаб: в нём можно будет отдохнуть между миссиями, улучшить снаряжение, посетить торговцев и собрать команду для совместных вылазок.

Закрытый плейтест станет первой возможностью для ограниченного числа игроков оценить кооперативную формулу Horizon в действии до релиза.

7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Owyn

Даты закрытия игры ещё не назвали?))

2
pave_mot

Этож на сколько сильную творческую импотенцию надо иметь , чтобы един венный более мение оригинальным и запоминающимся персонажем был одноногий бегемот

2
Neko-Aheron

Дайте угадаю, тест только для самих разрабов ? Просто, больше нет людей, которым интересен этот бред ))

2
Tommy451

эх жаль закрытый тест, не узнать сколько единиц человек запустят эту часть расширенной всленной Конкорда

1
FairUlu

Собери всех покем... монстров.