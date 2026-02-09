Guerrilla Games успокаивает фанатов на фоне анонса Horizon Hunters Gathering - студия продолжит делать одиночные игры

Руководитель студии Guerrilla Games Ян-Барт ван Бик заявил, что анонс кооперативного проекта Horizon Hunters Gathering не означает отказ от одиночных игр.

Он подчеркнул, что студия по-прежнему любит создавать одиночные приключения и обязательно продолжит эту традицию, успокоив таким образом фанатов серии Horizon. Ван Бик объяснил, что новый мультиплеерный экшен - это реализация давней творческой идеи команды, а не смена стратегического курса. Проект представляет собой собственное видение того, как можно совместно исследовать вселенную Horizon в роли команды охотников на машин.

Разработчики также подтвердили, что проект получит собственную каноничную историю для вселенной Horizon. По словам геймдиректора, у охотников будут личные мотивации и сюжетные линии, которые будут развиваться и после релиза игры.

Игра выйдет на PC и PS5.