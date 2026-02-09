Guerrilla Games успокаивает фанатов на фоне анонса Horizon Hunters Gathering - студия продолжит делать одиночные игры

Руководитель студии Guerrilla Games Ян-Барт ван Бик заявил, что анонс кооперативного проекта Horizon Hunters Gathering не означает отказ от одиночных игр.
Он подчеркнул, что студия по-прежнему любит создавать одиночные приключения и обязательно продолжит эту традицию, успокоив таким образом фанатов серии Horizon. Ван Бик объяснил, что новый мультиплеерный экшен - это реализация давней творческой идеи команды, а не смена стратегического курса. Проект представляет собой собственное видение того, как можно совместно исследовать вселенную Horizon в роли команды охотников на машин.
Разработчики также подтвердили, что проект получит собственную каноничную историю для вселенной Horizon. По словам геймдиректора, у охотников будут личные мотивации и сюжетные линии, которые будут развиваться и после релиза игры.
Игра выйдет на PC и PS5.
Так у вас и одиночные игры такие же.
какиек все? у них всего их 3. и то по мотивам 1 решили онлайн запилить)) киллзона хорайзен да дезстрендинг
согл
все игры у них кал
калзон, калайзен зеро дауны
Нет, у них отличные одиночные игры
он не уточнил зачем они делают Concord во вселенной Horizon?
Папочка на Хульсте попросил, а он любит по себя cрaть. По стопам Райна, так сказать
а ну это многое обьясняет хотя всё равно звучит сомнительно
купить надо
сравним потом количество геймеров с другой игрой по Хорайзену
Это что за гиппопотам на на превью?
это реально героиня из игры, не фотошоп, не ИИ?