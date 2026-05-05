Horizon Hunters Gathering получит больше контента во втором тесте в конце мая

Sony Interactive Entertainment и Guerrilla Games готовятся ко второму закрытому тесту Horizon Hunters Gathering, который пройдёт с 22 по 25 мая. И если первый этап был скорее «проверкой фундамента», то теперь разработчики заметно повышают ставки: игроков ждут новые персонажи, регион, сюжетный эпизод и усложнённые режимы.

Главное нововведение — два свежих охотника с разным стилем игры, а также полноценный сюжетный эпизод, что намекает на более серьёзный акцент на нарративе. Это важный шаг: серия Horizon всегда держалась не только на геймплее, но и на мире, и попытка перенести это в кооператив выглядит логичной, пусть и не самой простой задачей.

Отдельно стоит отметить рост сложности. Новые режимы вроде «Безжалостного» явно рассчитаны на хардкорную аудиторию и командную координацию. На фоне современных кооперативных экшенов это выглядит как попытка найти баланс между доступностью и глубиной — и это, пожалуй, самый спорный момент: не отпугнёт ли игра менее подготовленных игроков.

Добавление нового региона и обучающих модулей выглядит более прагматично — разработчики явно учитывают отзывы и стараются сделать вход в игру мягче. В целом, второй тест производит впечатление уверенного шага вперёд. Пока это всё ещё эксперимент, но уже видно, что у проекта есть амбиции выйти за рамки обычного кооперативного экшена.