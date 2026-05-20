Horizon Hunters Gathering пытается вернуть доверие игроков новым геймплейным трейлером

Horizon Hunters Gathering показали свежий геймплейный трейлер, и это выглядит как попытка перезапустить разговор вокруг проекта. После первого показа игра получила заметную волну критики, в первую очередь из-за визуального стиля и сомнений в том, что Sony Interactive Entertainment снова делает ставку на сервисную модель.

Новый ролик, судя по реакции игроков, действительно изменил тон обсуждения. Вместо разговоров о «сыром графоне» теперь чаще говорят о темпе боёв: стычки с машинами стали быстрее, резче и ближе к тому, что фанаты серии ожидали изначально. И это, пожалуй, главный плюс — игра наконец-то выглядит не как концепт, а как рабочий экшен.

При этом визуальная часть всё ещё вызывает споры. Многие честно признают: картинка не дотягивает до уровня крупных AAA-проектов, особенно на фоне ожиданий от бренда Horizon. Но здесь возникает интересный контраст — если геймплей действительно «зацепит», графика может оказаться не таким критичным фактором.

Для Sony ситуация в целом нервная. После нескольких неудачных попыток в играх-сервисах компании нужен проект, который не просто выйдет, а удержит аудиторию. И в этом смысле Horizon Hunters Gathering выглядит как проверка на прочность всей стратегии.

Релиз намечен на 2026 год, и ближайшие месяцы, судя по всему, станут ключевыми. Проект уже получил узнаваемый бренд, кооператив и основу для «охоты на огромных машин», но этого мало — игроки всё чаще требуют не идеи, а устойчивый контент и понятную поддержку после запуска.