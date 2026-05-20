Horizon Hunters Gathering пытается вернуть доверие игроков новым геймплейным трейлером

Horizon Hunters Gathering показали свежий геймплейный трейлер, и это выглядит как попытка перезапустить разговор вокруг проекта. После первого показа игра получила заметную волну критики, в первую очередь из-за визуального стиля и сомнений в том, что Sony Interactive Entertainment снова делает ставку на сервисную модель.
Новый ролик, судя по реакции игроков, действительно изменил тон обсуждения. Вместо разговоров о «сыром графоне» теперь чаще говорят о темпе боёв: стычки с машинами стали быстрее, резче и ближе к тому, что фанаты серии ожидали изначально. И это, пожалуй, главный плюс — игра наконец-то выглядит не как концепт, а как рабочий экшен.
При этом визуальная часть всё ещё вызывает споры. Многие честно признают: картинка не дотягивает до уровня крупных AAA-проектов, особенно на фоне ожиданий от бренда Horizon. Но здесь возникает интересный контраст — если геймплей действительно «зацепит», графика может оказаться не таким критичным фактором.
Для Sony ситуация в целом нервная. После нескольких неудачных попыток в играх-сервисах компании нужен проект, который не просто выйдет, а удержит аудиторию. И в этом смысле Horizon Hunters Gathering выглядит как проверка на прочность всей стратегии.
Релиз намечен на 2026 год, и ближайшие месяцы, судя по всему, станут ключевыми. Проект уже получил узнаваемый бренд, кооператив и основу для «охоты на огромных машин», но этого мало — игроки всё чаще требуют не идеи, а устойчивый контент и понятную поддержку после запуска.
мда. разрабы значит старались, создали интересный мир со сложной историей, сделали просто крутейшую стрельбу из лука, под стать стельбе сделали интересных роботов животных, которым нужно отстреливать разные механизмы и части тел. а теперь игрокам предлагают дешевый банальный анимешный фанфик по мотивам оригинальной игры.
Выглядит круто, как мультфильм прям. Технически отлично сделано. Ко всему остальному вопросы.
