По словам инсайдера, Horizon 3 ждать ещё долго - Guerrilla занята Hunters Gathering

После неожиданного анонса Horizon Hunters Gathering фанаты начали гадать, не означает ли это, что полноценная третья часть серии откладывается на неопределённый срок. Похоже, именно так ситуацию видит журналист Bloomberg и известный инсайдер Джейсон Шрайер.

В обсуждении в соцсетях он согласился с предположением игроков, что Horizon 3 придётся ждать ещё долго. По его словам, значительная часть студии Guerrilla сейчас занята новым кооперативным проектом, а не продолжением основной истории Элой.

Hunters Gathering описывается как тактический экшен с кооперативом на трёх человек. Разработчики уже подтвердили несколько режимов, включая Machine Incursion и Cauldron Descent, а также планируют провести закрытое бета-тестирование. При этом даты релиза у игры пока нет.

Если ориентироваться на прошлые сроки разработки, разрыв между Horizon Zero Dawn и Forbidden West составил около пяти лет. Многие ожидали, что аналогичный цикл мог привести Horizon 3 к релизу примерно в 2027 году. Однако, если ресурсы студии действительно брошены на Hunters Gathering, это окно может занять именно спин-офф, а номерная часть выйдет заметно позже.

Стоит отметить, что Sony активно расширяет франшизу в разные стороны. Помимо двух крупных игр, уже вышли VR-проект Call of the Mountain, LEGO-адаптация и мобильная MMO. На этом фоне появление ещё одного ответвления выглядит логичным, даже если поклонникам придётся дольше ждать продолжения главной линии.

Официально Guerrilla пока не делала заявлений о сроках Horizon 3, поэтому информация Шрайера остаётся не подтверждённой, хоть и исходит из авторитетного источника.