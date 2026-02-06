Сообщество в недоумении: анонс Horizon Hunters Gathering для PS5 и PC обернулся волной ненависти

Анонс нового кооперативного проекта PlayStation, Horizon Hunters Gathering, обернулся для компании крупным пиар-провалом. Вместо ожидаемого ажиотажа трейлер игры на YouTube был буквально сметен шквалом дизлайков и потоком саркастичных комментариев, поставив под вопрос саму концепцию спин-оффа популярной франшизы.
Игроки единодушно заявляют, что представленная игра не имеет ничего общего с духом вселенной Horizon. Вместо сурового и загадочного постапокалиптического мира, наполненного руинами древней цивилизации и механическими существами, они увидели нечто яркое и карикатурное. В обсуждениях то и дело звучат сравнения с Fortnite и мультфильмами DreamWorks - стиль, который фанаты считают чужеродным для серьезной научно-фантастической саги.
Мрачное настроение усугубляет и сильная усталость от игр с моделью лайв-сервисов. Упоминание о кооперативе мгновенно навеяло игрокам образы бесконечного гринда врагов с цветными индикаторами уровня и магазина с микротранзакциями. Критике подвергся и дизайн новых персонажей. Их называют неестественными, чрезмерно эксцентричными и повесточными. Преувеличенные выражения и броская внешность, по мнению сообщества, создают резкий контраст с проработанными и правдоподобными героями основной серии, разрушая погружение.
Создается впечатление, что игра, по словам самих фанатов, "сделана не для фанатов Horizon". Реакция на Horizon Hunters Gathering стала четким симптомом: игроки устали от трендов, устали от лайв-сервисов и злится из-за решений, которые губят то, что когда-то сделало PlayStation великой.
Конкорд 2, наконец-то
