ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon Hunters Gathering TBA
Экшен, Кооператив
2.8 11 оценок

Сообщество в недоумении: анонс Horizon Hunters Gathering для PS5 и PC обернулся волной ненависти

2BLaraSex 2BLaraSex

Анонс нового кооперативного проекта PlayStation, Horizon Hunters Gathering, обернулся для компании крупным пиар-провалом. Вместо ожидаемого ажиотажа трейлер игры на YouTube был буквально сметен шквалом дизлайков и потоком саркастичных комментариев, поставив под вопрос саму концепцию спин-оффа популярной франшизы.

Игроки единодушно заявляют, что представленная игра не имеет ничего общего с духом вселенной Horizon. Вместо сурового и загадочного постапокалиптического мира, наполненного руинами древней цивилизации и механическими существами, они увидели нечто яркое и карикатурное. В обсуждениях то и дело звучат сравнения с Fortnite и мультфильмами DreamWorks - стиль, который фанаты считают чужеродным для серьезной научно-фантастической саги.

Студия Guerrilla официально представила Horizon Hunters Gathering - кооперативный экшен по вселенной Horizon

Мрачное настроение усугубляет и сильная усталость от игр с моделью лайв-сервисов. Упоминание о кооперативе мгновенно навеяло игрокам образы бесконечного гринда врагов с цветными индикаторами уровня и магазина с микротранзакциями. Критике подвергся и дизайн новых персонажей. Их называют неестественными, чрезмерно эксцентричными и повесточными. Преувеличенные выражения и броская внешность, по мнению сообщества, создают резкий контраст с проработанными и правдоподобными героями основной серии, разрушая погружение.

Создается впечатление, что игра, по словам самих фанатов, "сделана не для фанатов Horizon". Реакция на Horizon Hunters Gathering стала четким симптомом: игроки устали от трендов, устали от лайв-сервисов и злится из-за решений, которые губят то, что когда-то сделало PlayStation великой.

18
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Конкорд 2, наконец-то

15
VIGITAL ART
14
AntiVataAstarta

Это что они такое показали, что даже фанатов абсолютно соевого постапока стошнило?!

11
vertehwost

Фиолетово неоновое,дерганное дерь*о в стиле фортнайт

4
Евгений Кондратенко

Хз че так сони тужится с этим Horizon. Просрали охрененную серию Killzone, и делают теперь этот феминистический высер. Тупые персонажи, мир пластиковый, роботы хоть и красивые, но геймплей против них один и тот же. Протагонистка просто Мэри Сью в мире роботов. Ни характера, ни фишек, ни прикольных цитат. Не протагонист, а какой-то ноунейм. Самая переоцененная франшиза у Sony.

9
CheckDevNull
5
SnobbishGhost

хуже не придумать, весь дизайн персонажей пропитан повесткой, которую уже все давно поняли что нельзя внедрять, но этим все мало. Раньше были сони но сейчас там так же как и в самой японии правят одни америсосы

5
ВЕЛИКИЙ ATTPAKTOP
2
SnobbishGhost

толстая огромная и с протезом, мне кажется они отстали лет так на 7

1
VIGITAL ART SnobbishGhost

Это сундук там а не протез. Но по большому счету неважно.

1
trueseva VIGITAL ART

Там в трейлере был момент где у нее на ноге была какая-то праша, тип как у капитана пиратов деревянная нога...

1
Vinzed

Я подумал, что это будет геройский мон хан, что, в целом, хорошо

1
inkomniak

Ну нафиг пойду лучше ремастер превой части перепройду)))

1
нитгитлистер

отменять и исправлять это коненчо же ни ктор не будет.

1
нитгитлистер

нет, ну если этим вдохновлялись ну сделвали бы уж и визуал полностью леговый.