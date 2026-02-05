Студия Guerrilla официально представила Horizon Hunters Gathering - кооперативный экшен по вселенной Horizon

Guerrilla и Sony анонсировали Horizon Hunters Gathering, новый кооперативный экшен по знаменитой франшизе Horizon. Игра рассчитана на команды из трёх игроков, которым предстоит вместе защищать мир от механических «динозавров» и сталкиваться с опасными испытаниями.
Проект предложит уникальных героев с различными стилями боя, а также собственные истории, раскрывающиеся в рамках нарративной кампании. Разработчики обещают два мультиплеерных режима: первый сосредоточен на отражении волн противников, второй — на выполнении разнообразных испытаний. Между миссиями игроки смогут посещать общий хаб для общения и подготовки к новым заданиям.
Первый закрытый тест состоится уже в конце февраля, запись доступна на портале Sony. Horizon Hunters Gathering выйдет на ПК и PlayStation 5. Разработчики подчеркнули, что продолжат выпускать одиночные игры по вселенной Horizon, но давно хотели попробовать мультиплеерный проект, сохранив атмосферу и стиль оригинальных тайтлов.
Боже, какая же это срань
Хз, как по мне лютое гвнище. Ещё и анимации и графика как в фортнайте убивает всю атмосферу оригинальных частей с Элой.
Вижу фиолетовую стилистику ставлю дизлайк
Кто? Кто? решил добавлять ее в каждую игру?
Узнали что какому то Васяну из ПГ не нравится фиолетовая стилистика, вот и начали пихать
Это вам за то, что вы не молитесь.
За Ubisoft?
Concord 2: Месть Sony
Незабываемый AAAA эксперинс будет
о, клон елден ринга найтрейна подъехал)))
Почему их игры подозрительно похожи на игры от ебисофт? // Ник Ткачёв
Ну тут явно намечается успех уровня Конкорд, молодцы. Вроде куча лютейших провалов подобных игр должно было научить тому, что такие игры никому не нужны, но нет.