Horizon Hunters Gathering TBA
Экшен, Кооператив
Студия Guerrilla официально представила Horizon Hunters Gathering - кооперативный экшен по вселенной Horizon

Guerrilla и Sony анонсировали Horizon Hunters Gathering, новый кооперативный экшен по знаменитой франшизе Horizon. Игра рассчитана на команды из трёх игроков, которым предстоит вместе защищать мир от механических «динозавров» и сталкиваться с опасными испытаниями.

Проект предложит уникальных героев с различными стилями боя, а также собственные истории, раскрывающиеся в рамках нарративной кампании. Разработчики обещают два мультиплеерных режима: первый сосредоточен на отражении волн противников, второй — на выполнении разнообразных испытаний. Между миссиями игроки смогут посещать общий хаб для общения и подготовки к новым заданиям.

Первый закрытый тест состоится уже в конце февраля, запись доступна на портале Sony. Horizon Hunters Gathering выйдет на ПК и PlayStation 5. Разработчики подчеркнули, что продолжат выпускать одиночные игры по вселенной Horizon, но давно хотели попробовать мультиплеерный проект, сохранив атмосферу и стиль оригинальных тайтлов.

Sir Patrik
5
Искусственный интеллeкт

Боже, какая же это срань

4
Brown9000

Хз, как по мне лютое гвнище. Ещё и анимации и графика как в фортнайте убивает всю атмосферу оригинальных частей с Элой.

4
Amsix

Вижу фиолетовую стилистику ставлю дизлайк

4
Amsix

Кто? Кто? решил добавлять ее в каждую игру?

Giggity Amsix

Узнали что какому то Васяну из ПГ не нравится фиолетовая стилистика, вот и начали пихать

3
butcher69

Это вам за то, что вы не молитесь.

2
Wondermaster

За Ubisoft?

Amsix

Concord 2: Месть Sony

2
Коля Кощей

Незабываемый AAAA эксперинс будет

1
Stalker608

о, клон елден ринга найтрейна подъехал)))

Пользователь ВКонтакте

Почему их игры подозрительно похожи на игры от ебисофт? // Ник Ткачёв

Walkan90

Ну тут явно намечается успех уровня Конкорд, молодцы. Вроде куча лютейших провалов подобных игр должно было научить тому, что такие игры никому не нужны, но нет.

