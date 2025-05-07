Horizon Journey - игра про выживание на Марсе выйдет в Steam 27 июня 2025 года

Horizon Journey - амбициозная игра в открытом мире, действие которой происходит на потрясающе аутентично воссозданном Марсе. Разработанная с использованием реальных снимков НАСА, Horizon Journey бросает игрокам вызов колонизировать печально известную Красную планету. Будущие первопроходцы смогут получить ранний вкус марсианской жизни во время предстоящего Steam Next Fest в июне, а играбельная демоверсия будет доступна незадолго до начала мероприятия.

В Horizon Journey игроки берут на себя роль участника 17-й миссии Endeavor в 2053 году. Ваша миссия: выжить во враждебной марсианской среде, создать плацдарм для человечества и начать монументальную задачу терраформирования. Это не просто очередной научно-фантастический фон; Horizon Journey предлагает огромный, исследуемый Марс, представленный с непревзойденным реализмом, представляющий уникальные проблемы выживания, взятые из реальных условий планеты.

Создайте свою базу и превратите ее в процветающую колонию. Horizon Journey отличается надежной системой строительства, которая позволяет осуществлять обширную настройку и стратегическое размещение структур. Обеспечьте свое растущее поселение электросетью и используйте передовые технологии, включая специализированные инструменты, синтезаторы пищи и аквариумы, для поддержания жизни.

Исследуйте обширный и беспощадный ландшафт, раскрывайте секреты прошлых миссий, собирайте припасы из старых колоний и преодолевайте опасные условия, такие как песчаные бури и зоны радиации. Используйте изготовленные на заказ транспортные средства и следите за своим здоровьем, уровнем кислорода и голодом, чтобы выжить в экстремальных условиях Марса. Помните о скрытых опасностях, таящихся под поверхностью — не только атмосфера тонка, но и право на ошибку!

Независимо от того, бросаете ли вы вызов в одиночку или объединяетесь с другими космическими путешественниками в кооперативном многопользовательском режиме, каждое решение имеет значение! Готовы принять вызов на выживание и оставить свой след на Красной планете, решать вам.

Ключевые моменты:

Реалистичное выживание на Марсе: познайте Красную планету по-новому, с ее ландшафтами и опасностями окружающей среды, основанными на реальных данных NASA.

Глубокое исследование открытого мира: исследуйте обширные марсианские просторы, раскрывайте секреты прошлых миссий и собирайте ценные ресурсы на заброшенных объектах.

Сложное ремесло и строительство базы: собирайте ресурсы, создавайте необходимые инструменты и оборудование, стройте и обустраивайте свою базу, а также управляйте электроэнергией и жизнеобеспечением вашей колонии.

Управление ресурсами: тщательно контролируйте уровень кислорода, здоровья, голода, финансов и минералов, чтобы обеспечить выживание и рост колонии.

Элементы терраформирования: постепенное изменение марсианской среды для поддержания жизни человека.

Динамичные испытания: преодолевайте суровые погодные условия, такие как песчаные бури, пробирайтесь через зоны радиации и обнаруживайте скрытые опасности.

Одиночный и кооперативный режим игры: преодолевайте трудности в одиночку или объединяйтесь с другими колонистами в многопользовательском режиме онлайн.

Познакомьтесь с Красной планетой с помощью Horizon Journey в Steam 27 июня.