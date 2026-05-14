Horizon Steel Frontiers готовится к глобальному тесту - Sony и NCSOFT делают ставку на MMO во вселенной Horizon

NCSOFT официально подтвердила: глобальное тестирование MMORPG Horizon Steel Frontiers стартует во второй половине 2026 года, а полноценный релиз ожидается не раньше 2027-го. Проект создаётся совместно с Guerrilla Games и опирается на вселенную Horizon от Sony, что автоматически делает его одной из самых амбициозных онлайн-ставок последних лет.

Сюжет и структура игры разворачиваются в Пустошах — знакомом фанатам мире, где игроки охотятся на механических существ и взаимодействуют с племенами Нора, Тенакт, Утару и Осерам. По сути, разработчики пытаются перенести ключевую атмосферу одиночных игр серии в формат масштабной MMO, где акцент смещается на кооперацию и конкуренцию между игроками.

Интересно, что по данным финансового отчёта NCSOFT, главной сложностью проекта сейчас является не разработка, а высокие ожидания со стороны Sony. Партнёры тщательно согласуют маркетинг, включая планы на «вирусную» рекламную кампанию, что звучит одновременно амбициозно и рискованно — особенно для MMO на базе крупного консольного IP.

Глобальные тесты станут первым серьёзным стресс-тестом для игры, и именно по их результатам можно будет понять, насколько удачно разработчики перенесли одиночную формулу Horizon в онлайн-среду. В индустрии такие эксперименты редко проходят безболезненно: слишком часто MMO по известным франшизам либо теряют дух оригинала, либо не дотягивают до уровня ожиданий фанатов.

Тем не менее ставки здесь действительно высоки. Для Sony это шанс расширить Horizon за пределы одиночных приключений, а для NCSOFT — укрепить позиции на глобальном рынке. И если проект действительно «взлетит», он может стать одной из ключевых MMO следующего поколения.