Horizon Steel Frontiers вдохновлена кооперативной охотой Monster Hunter и будет включать города, гильдии и рейды

Анонс Horizon Steel Frontiers, несомненно, вызвал множество вопросов как у поклонников франшизы, так и у поклонников жанра. Как именно это будет работать? Предыдущие игры серии были только одиночными, за исключением спин-оффа LEGO Horizon Adventures. К счастью, IGN удалось получить некоторые ответы в интервью с исполнительным продюсером Сунгу Ли. Для начала Ли признался, что кооперативная охота в серии Monster Hunter от CAPCOM стала важным источником вдохновения для Steel Frontiers.

Monster Hunter, безусловно, была одним из ключевых источников вдохновения для Steel Frontiers. Когда мы начали расширять основную концепцию Horizon — охоту на огромных машин — до многопользовательского режима, система кооперативной охоты из серии Monster Hunter показалась нам естественной отправной точкой. С самого начала объединение богатого мира Horizon с жанром охотничьего экшена казалось логичным. А если добавить к этому уникальную экосистему машин Horizon, потрясающую механику и глубокий сюжет, то получится нечто поистине уникальное — уникальный игровой опыт Steel Frontiers.

Horizon Steel Frontiers будет MMORPG, действие которой разворачивается в мире, изначально созданном Guerrilla Games. Поэтому неудивительно, что Ли упоминает города и гильдии как ключевые системы игры.

В Horizon Steel Frontiers города и гильдии — это, по сути, сердце сообщества. Города служат центральными хабами, где игроки собираются, готовятся к охоте и естественным образом взаимодействуют друг с другом. В полевых условиях вы можете спонтанно объединяться с другими игроками или объединяться в спланированную стратегическую кооперативную игру, чтобы победить более сильные машины. Эти моменты — будь то неожиданные или тщательно скоординированные — помогают укрепить связи между игроками. И, конечно же, мы поддерживаем все основные социальные функции, ожидаемые от MMORPG, такие как списки друзей, чат и система групп, чтобы игроки могли беспрепятственно общаться и сотрудничать.

Исполнительный продюсер также обсудил изменения в боевой системе. В то время как одиночные игры Guerrilla, как известно, сосредоточены на дальних боях, геймплейные кадры уже показали, что они будут гораздо более ориентированы на ближний бой. Будучи MMORPG, игра будет поддерживать рейды от небольших до средних по размеру групп, поскольку по-настоящему масштабные рейды будут запутанными в таком формате боя.

Несмотря на обещания Guerrilla в анонсирующем видео некоторой конкуренции между племенами, Сунгу Ли говорит, что основной контент сосредоточен на PvE-элементах. Никаких комментариев о возможном включении Элой или других персонажей сделано не было. С другой стороны, Ли подтвердил, что игра работает на Unreal Engine 5, а не на Decima Engine.

Horizon Steel Frontiers намечена на конец 2026 – начало 2027 года на ПК и мобильных устройствах, хотя NCSOFT надеется убедить Guerrilla (и Sony) согласиться на портирование игры и на PlayStation 5.