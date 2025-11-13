Игроки в восторге от редактора Horizon Steel Frontiers: наконец-то можно играть красивым персонажем

Игроки по всему миру бурно отреагировали на анонс новой MMORPG Horizon Steel Frontiers, разработанной Sony Interactive Entertainment и NCSoft. Особое внимание привлек редактор персонажей, который позволяет игрокам создавать уникальных героев вместо того, чтобы играть за Элой, знакомую по оригинальным играм серии Horizon. "Исследуйте мир, где индивидуальность имеет значение" - гласит лозунг в геймплейном трейлере.
Судя по опубликованным видео, редактор предлагает широкий спектр возможностей: от настройки черт лица, типа тела и прически до мелочей вроде макияжа и цвета губ. Пользователи в соцсетях поделились изображениями, демонстрирующими процесс создания привлекательных персонажей с аниме-подобной эстетикой, что контрастирует с более реалистичным и часто критикуемым дизайном оригинальной серии.
Реакция сообщества оказалась крайне положительной. Игроки отмечают, что наконец-то появилась возможность создавать красивых и стильных персонажей, а "не играть пухлой Элой с волосами на лице". Некоторые пользователи, такие как @Jyung_woo, выразили готовность поддержать игру именно из-за этой функции, а @TrulyEikonic иронично отметил, что новый подход к дизайну персонажей может привлечь больше аудитории.
Horizon Steel Frontiers, действие которого разворачивается в землях охотников за машинами под названием Мертвоземье, обещает не только кастомизацию, но и масштабные сражения с механическими зверями в формате MMORPG. Игра станет кроссплатформенной и будет доступна на PC, iOS и Android. Анонс сопровождался трейлером на YouTube-канале игры, где были представлены как геймплей, так и комментарии разработчиков. Пока это пре-альфа-версия, но уже сейчас игроки с нетерпением ждут дальнейших деталей о проекте, который обещает переосмыслить привычный мир Horizon с акцентом на индивидуальность каждого игрока.
Нда. Как оказывается мало нужно сегодняшним онлайн игрокам. Всего лишь возможность создать своего ГГ максимально соответствующего его фантазиям. Остаётся, надеется, что аппетит всё-таки проснётся у игроков и этой донантной помойки по известной игровой вселеной.
Игру от сони (япошек) показывает кореец, говорит на корейском, но сама игра на английском. О_о
интернациональненько))
Напомню, что фанаты соулс-игр увидели что-то похожее, но с открытым миром и роботами-динозаврами, и запустили хайп.
эмм стесняюсь спросить а томб райдер тоже фанаты соулсов восхвалили? обе игры про рыжулю к соулсам ни каким боком.
Tomb Raider вообще из 90-х и геймплей другой.
в 90-х в принципе другой геймплей был сам по себе в силу технголлогий)) аргумент не засчитывается
редактор персов решает)) хехехе
Такое мог написать только истинный гуннер.
Интересно, что ж эти "некоторые пользователи" что выразили готовность поддержать игру именно из-за этой функции забили болт на другие высеры NC soft?
Или там персонажи не достаточно красивы и у них волосы в неподобающих местах?
А как там поживает The First Descendant? Никто из гуннеров уже и не вспоминает то гувно, но с красивыми женскими персонажами?
Нужен баланс - хороший геймплей+красивые персонажи. У Concord был хороший геймплей, судя по рецензиям, но игроки не хотели играть уродами. В итоге - провал. У The First Descendant был оглушительный успех на старте - 265 тысяч онлайн, как раз благодаря красоткам. Но геймплей подвел и игроки ушли.
Ну так расскажи своим воображаемым друзьям об этом "балансе"
Ибо если почитать что ты пишешь или перепощиваешь, то там жалкие ретарды готовы дрочить только на саму возможность создать красивых и стильных персонажей
И плевать что в КАЖДОМ корейском ММО начиная с 2000 годов все персонажи идеальные куклы всех подобий и возврастов.
Или мы должны предпологать что Horizon очень популярная вселенная которой только не хватает корейских моделей? Сомнительно. Учитывая что вторая часть продалася более чем в два раза хуже первой, а значит и того интереса уже нет.
И чем должна эта подделка заинтересовать "многих пользоваетелей" кроме красивых персонажей, повторюсь, которые есть в КАЖДОМ корейском ММО, даже не представляю.
А, ну да. Балансом!
Как раз из-за уродливых персонажей.
Уже имеющимся прописанным миром, лором и знакомыми персонажами, которых можно будет встретить в игре. Плюс это игра Сони, которые не поскупятся на рекламу и будут следить за качеством. Это выгодно отличает от ее всяких ноунейм ММО, которые все равно неплохо так приносят деньги как раз таки благодаря красивым персонажам и скинчикам.
Как мало геймерам для счастья надо, всего лишь редактор персонажей. Мельчают геймеры.