Игроки в восторге от редактора Horizon Steel Frontiers: наконец-то можно играть красивым персонажем

Игроки по всему миру бурно отреагировали на анонс новой MMORPG Horizon Steel Frontiers, разработанной Sony Interactive Entertainment и NCSoft. Особое внимание привлек редактор персонажей, который позволяет игрокам создавать уникальных героев вместо того, чтобы играть за Элой, знакомую по оригинальным играм серии Horizon. "Исследуйте мир, где индивидуальность имеет значение" - гласит лозунг в геймплейном трейлере.

Судя по опубликованным видео, редактор предлагает широкий спектр возможностей: от настройки черт лица, типа тела и прически до мелочей вроде макияжа и цвета губ. Пользователи в соцсетях поделились изображениями, демонстрирующими процесс создания привлекательных персонажей с аниме-подобной эстетикой, что контрастирует с более реалистичным и часто критикуемым дизайном оригинальной серии.

Реакция сообщества оказалась крайне положительной. Игроки отмечают, что наконец-то появилась возможность создавать красивых и стильных персонажей, а "не играть пухлой Элой с волосами на лице". Некоторые пользователи, такие как @Jyung_woo, выразили готовность поддержать игру именно из-за этой функции, а @TrulyEikonic иронично отметил, что новый подход к дизайну персонажей может привлечь больше аудитории.

Horizon Steel Frontiers, действие которого разворачивается в землях охотников за машинами под названием Мертвоземье, обещает не только кастомизацию, но и масштабные сражения с механическими зверями в формате MMORPG. Игра станет кроссплатформенной и будет доступна на PC, iOS и Android. Анонс сопровождался трейлером на YouTube-канале игры, где были представлены как геймплей, так и комментарии разработчиков. Пока это пре-альфа-версия, но уже сейчас игроки с нетерпением ждут дальнейших деталей о проекте, который обещает переосмыслить привычный мир Horizon с акцентом на индивидуальность каждого игрока.