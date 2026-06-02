MMORPG Horizon Steel Frontiers от NCSoft выйдет в первой половине 2027 года

Компания NCSoft официально определила сроки релиза многопользовательской ролевой игры Horizon Steel Frontiers. Согласно данным из последнего финансового отчета издателя, выход проекта на ПК и мобильных платформах запланирован на первое полугодие 2027 года. Первоначальный анонс тайтла состоялся в ноябре прошлого года.

Разработка ведется при участии нидерландской студии Guerrilla Games. В настоящее время данная команда параллельно занята производством еще одного сетевого проекта в этой же вселенной — Horizon Hunters Gathering.

Дополнительная информация о Horizon Steel Frontiers может быть представлена в рамках сегодняшнего мероприятия State of Play.