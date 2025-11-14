"Мы бы с удовольствием выпустили игру на PS5": NCSoft заявляет, что не им решать, переносить ли Horizon MMO на консоли

Недавно была анонсирована Horizon Steel Frontiers — MMORPG, основанная на популярной серии Guerrilla Games. Она переносит игроков во вселенную серии в онлайн-сражениях с роботами. Однако игра привлекла внимание тем, что была анонсирована только для ПК и мобильных устройств, без версии для PlayStation. Хотя изначально предполагалось, что студия NCSoft, ответственная за проект, предпочтёт сосредоточиться на этих платформах, похоже, это не совсем так.

По словам Ли Сонга, исполнительного продюсера Steel Frontiers и вице-президента NCSoft, команда была бы рада выпустить игру на PS5, заявив при этом, что «нет внутренних причин» не выпускать её на консоли. Однако Сонг даёт понять, что это решение не зависит от студии, предполагая, что ограничения, возможно, исходят от самой Sony. Руководитель утверждает, что переговоры по этому вопросу всё ещё продолжаются.

Отсутствие версии для PlayStation стало самым обсуждаемым моментом после анонса игры. У NCSOFT нет причин не выпускать её на PS5, поэтому мы бы с удовольствием это сделали. Но поскольку мы не можем решить это в одиночку, мы хотели бы продолжить обсуждение.

Сонг также пояснил, что, хотя Guerrilla Games предоставляет обратную связь и курирует проект, вся разработка ведётся самой NCSoft. Что касается рекомендаций Sony, продюсер говорит, что получил всего две просьбы: защитить Элой, поскольку компания относится к ней «как к дочери», и не убивать Длинношеих.