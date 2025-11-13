PlayStation и NCSoft официально анонсировали MMORPG во вселенной Horizon: Zero Dawn с огромным миром и возможностями

На конференции G-STAR 2025 состоялся официальный анонс Horizon Steel Frontiers — глобальной MMORPG, действие которой разворачивается во вселенной Horizon. Проект создаётся в сотрудничестве Guerrilla Games и NCSoft, а его цель — перенести динамику охоты на машин из оригинальных игр в многопользовательский формат.
События Steel Frontiers происходят в новом регионе, известном как Мёртвоземье (Deadlands) — опасной зоне, где охотники сражаются с гигантскими механическими существами и исследуют руины древнего мира. В отличие от сюжетных игр серии, в MMORPG игроки смогут создавать собственного персонажа, развивать его способности и снаряжение, а также объединяться с другими пользователями для участия в масштабных сражениях.
По словам разработчиков, игра сохраняет фирменную механику «охоты и тактики» из Horizon: Zero Dawn и Forbidden West, но дополняет её гибкой системой кастомизации, сетевыми элементами и свободой исследования. В представленном видео можно увидеть фрагменты игрового процесса, включая совместные рейды против машин и крупные PvE-битвы.
Horizon Steel Frontiers выйдет на PC, iOS и Android, при этом будет поддерживаться кроссплей между платформами. О версии для PlayStation 5 пока не сообщается, как и о дате релиза. Разработчики подчёркивают, что проект станет «новой формой развития вселенной Horizon» и сохранит визуальную эстетику, за которую серию полюбили миллионы игроков.
почему только на мобилы
они идиоты?
"Horizon Steel Frontiers выйдет на PC, iOS и Android, при этом будет поддерживаться кроссплей между платформами."
Статью до конца прочитать очень тяжело??
Наконец-то ещё одна игра-сервис
о классно)) выглядит по крайней мере точно здорово, да и за наполяемость можно не переживать, наверняка будет весело поохотиться толпой на громозева какого-нибудь
🤦♂️🤷♂️ну и хрень, всё конец истории хорайзонец им сразу можно выписывать 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Не туда полезли, нужно было коллабится с капком и переносить мир хуризона в МХВ, это единственное что-то ММО подобное что выстреливает на сосольках. А НЦСофт делает исключительно гриндилки корейско-образные
закроют)
надеюсь будет ру язык
короче я думаю что если это у них прокатит то серия перейдет тупо в онлайн и начнут качать бабло и третью часть мы не увидим к сожалению не когда я думаю это начало конца Horizon если он превратился в онлайн драчильню
так там чтоб все сюжетные гештальты закрыть осталось 3 часть выпустить. он лайн как бы этому ни коем боком не мешает быть
Этож тупо "Монстер хантер" тока с роботами
теперь судиться будут с КАПКОМ
Я чёт не понял, только женский перс? Мужского нет?