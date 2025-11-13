ЧАТ ИГРЫ
Horizon Steel Frontiers TBA
Экшен, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.4 5 оценок

PlayStation и NCSoft официально анонсировали MMORPG во вселенной Horizon: Zero Dawn с огромным миром и возможностями

Gutsz Gutsz

На конференции G-STAR 2025 состоялся официальный анонс Horizon Steel Frontiers — глобальной MMORPG, действие которой разворачивается во вселенной Horizon. Проект создаётся в сотрудничестве Guerrilla Games и NCSoft, а его цель — перенести динамику охоты на машин из оригинальных игр в многопользовательский формат.

События Steel Frontiers происходят в новом регионе, известном как Мёртвоземье (Deadlands) — опасной зоне, где охотники сражаются с гигантскими механическими существами и исследуют руины древнего мира. В отличие от сюжетных игр серии, в MMORPG игроки смогут создавать собственного персонажа, развивать его способности и снаряжение, а также объединяться с другими пользователями для участия в масштабных сражениях.

По словам разработчиков, игра сохраняет фирменную механику «охоты и тактики» из Horizon: Zero Dawn и Forbidden West, но дополняет её гибкой системой кастомизации, сетевыми элементами и свободой исследования. В представленном видео можно увидеть фрагменты игрового процесса, включая совместные рейды против машин и крупные PvE-битвы.

+ ещё 1 картинка

Horizon Steel Frontiers выйдет на PC, iOS и Android, при этом будет поддерживаться кроссплей между платформами. О версии для PlayStation 5 пока не сообщается, как и о дате релиза. Разработчики подчёркивают, что проект станет «новой формой развития вселенной Horizon» и сохранит визуальную эстетику, за которую серию полюбили миллионы игроков.

Комментарии:  12
rei_nyasha

почему только на мобилы

они идиоты?

AttractiveValko

"Horizon Steel Frontiers выйдет на PC, iOS и Android, при этом будет поддерживаться кроссплей между платформами."

Статью до конца прочитать очень тяжело??

vadimsalomatin

Наконец-то ещё одна игра-сервис

нитгитлистер

о классно)) выглядит по крайней мере точно здорово, да и за наполяемость можно не переживать, наверняка будет весело поохотиться толпой на громозева какого-нибудь

Sir Patrik

🤦‍♂️🤷‍♂️ну и хрень, всё конец истории хорайзонец им сразу можно выписывать 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

DezkQ

Не туда полезли, нужно было коллабится с капком и переносить мир хуризона в МХВ, это единственное что-то ММО подобное что выстреливает на сосольках. А НЦСофт делает исключительно гриндилки корейско-образные

2
Ellie Williams

закроют)

Hall_1920

надеюсь будет ру язык

shooltz777

короче я думаю что если это у них прокатит то серия перейдет тупо в онлайн и начнут качать бабло и третью часть мы не увидим к сожалению не когда я думаю это начало конца Horizon если он превратился в онлайн драчильню

нитгитлистер

так там чтоб все сюжетные гештальты закрыть осталось 3 часть выпустить. он лайн как бы этому ни коем боком не мешает быть

ДЕНИСКА_омск

Этож тупо "Монстер хантер" тока с роботами

теперь судиться будут с КАПКОМ

Алекс Рейлор

Я чёт не понял, только женский перс? Мужского нет?