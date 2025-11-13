PlayStation и NCSoft официально анонсировали MMORPG во вселенной Horizon: Zero Dawn с огромным миром и возможностями

На конференции G-STAR 2025 состоялся официальный анонс Horizon Steel Frontiers — глобальной MMORPG, действие которой разворачивается во вселенной Horizon. Проект создаётся в сотрудничестве Guerrilla Games и NCSoft, а его цель — перенести динамику охоты на машин из оригинальных игр в многопользовательский формат.

События Steel Frontiers происходят в новом регионе, известном как Мёртвоземье (Deadlands) — опасной зоне, где охотники сражаются с гигантскими механическими существами и исследуют руины древнего мира. В отличие от сюжетных игр серии, в MMORPG игроки смогут создавать собственного персонажа, развивать его способности и снаряжение, а также объединяться с другими пользователями для участия в масштабных сражениях.

По словам разработчиков, игра сохраняет фирменную механику «охоты и тактики» из Horizon: Zero Dawn и Forbidden West, но дополняет её гибкой системой кастомизации, сетевыми элементами и свободой исследования. В представленном видео можно увидеть фрагменты игрового процесса, включая совместные рейды против машин и крупные PvE-битвы.

Horizon Steel Frontiers выйдет на PC, iOS и Android, при этом будет поддерживаться кроссплей между платформами. О версии для PlayStation 5 пока не сообщается, как и о дате релиза. Разработчики подчёркивают, что проект станет «новой формой развития вселенной Horizon» и сохранит визуальную эстетику, за которую серию полюбили миллионы игроков.