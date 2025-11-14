Разработчики Horizon Steel Frontiers активно используют генеративный ИИ

Среди важных анонсов этой недели невозможно не упомянуть Horizon Steel Frontiers. Эта MMORPG, разработанная NCSOFT для ПК и мобильных устройств, произвела сильное впечатление на пользователей благодаря впечатляющей графике, которой так недостает некоторым бесплатным играм.

В одном из интервью разработчики рассказали как они используют генеративный ИИ в создании этого амбициозного проекта. Как и следовало ожидать, студия использует эту технологию для создания различных элементов игры. В частности, с его помощью разработчики «определяют оптимальное количество игроков, чтобы избежать перегрузки серверов большим количеством пользователей».

В целом, по словам NCSOFT, искусственный интеллект широко используется в разработке игр компании. Он применяется для программирования и даже для создания художественных элементов. Что же касается Horizon Steel Frontiers, то ее разработчики, честно признались , что они максимально используют возможности генеративного ИИ в своей игре.

Horizon Steel Frontiers выйдет на ПК, iOS и Android с поддержкой кроссплатформенной игры между платформами.