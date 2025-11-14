ЧАТ ИГРЫ
Horizon Steel Frontiers TBA
Экшен, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
5.9 25 оценок

Разработчики Horizon Steel Frontiers активно используют генеративный ИИ

Gruz_ Gruz_

Среди важных анонсов этой недели невозможно не упомянуть Horizon Steel Frontiers. Эта MMORPG, разработанная NCSOFT для ПК и мобильных устройств, произвела сильное впечатление на пользователей благодаря впечатляющей графике, которой так недостает некоторым бесплатным играм.

PlayStation и NCSoft официально анонсировали MMORPG во вселенной Horizon: Zero Dawn с огромным миром и возможностями

В одном из интервью разработчики рассказали как они используют генеративный ИИ в создании этого амбициозного проекта. Как и следовало ожидать, студия использует эту технологию для создания различных элементов игры. В частности, с его помощью разработчики «определяют оптимальное количество игроков, чтобы избежать перегрузки серверов большим количеством пользователей».

В целом, по словам NCSOFT, искусственный интеллект широко используется в разработке игр компании. Он применяется для программирования и даже для создания художественных элементов. Что же касается Horizon Steel Frontiers, то ее разработчики, честно признались , что они максимально используют возможности генеративного ИИ в своей игре.

Horizon Steel Frontiers выйдет на ПК, iOS и Android с поддержкой кроссплатформенной игры между платформами.

Velander

скоро это генеративное дерьмище засрёт всё...готовьте ваши диски...пусть, плавно скользя, хранят оригинальное, ламповое, доброе и вечное

Yoshemitsu

Сосони следит за "качеством" кукарекали они.

Egik81

Все логично. Когда что-то становится массовым идёт максимальное удешевление производства. С целью получение максимальной отдачи. Причём уже не важно что-то уникальное и высококачественное в товаре. Что оправдывает высокую цену и затраты. Мнение о продукте сформировано уже и нужно как говорят ковать пока это мнение не сменило знак. Даже в последнем случае можно ещё некоторое время получать выгоду.