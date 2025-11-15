Разработчики Horizon Steel Frontiers "тесно сотрудничали" с Guerrilla Games, чтобы перейти с движка Decima на UE5

Анонс Horizon Steel Frontiers привлёк внимание не только жанром мобильной MMO по вселенной Horizon, но и неожиданным техническим решением. Игра создаётся не на фирменном движке Guerrilla Games — Decima Engine, а на Unreal Engine 5. Исполнительный продюсер проекта Сунгу Ли в интервью IGN рассказал, почему команда выбрала именно этот путь и с какими вызовами столкнулась.

По словам Ли, Decima остаётся выдающейся технологией, обеспечивающей потрясающую графику и высочайшее качество ресурсов. Именно благодаря этому движку серия Horizon стала визуальным эталоном. Однако перенос этих материалов в Unreal Engine 5 оказался непростым процессом: адаптация ассетов требовала серьёзной переработки и тонких технических решений.

Тем не менее разработчики не были предоставлены сами себе. Ли подчеркнул, что команда NCSoft тесно сотрудничала с Guerrilla Games, чтобы Horizon Steel Frontiers сохранила художественную целостность и визуальную достоверность франшизы. При этом Unreal Engine 5 позволил расширить границы производительности, обеспечив качественный мультиплеерный опыт как на мобильных устройствах, так и на ПК.

Вдохновляясь ключевыми элементами серии, авторы добавили в MMO уникальные механики. Игроки смогут использовать машины как транспорт, участвовать в совместных охотах и применять новые техники: например, после разрушения части механического зверя подбираться к нему с Pullcaster, устанавливать ловушки и накладывать статусные эффекты. Геймплей во многом напоминает охоты из Monster Hunter, но с фирменным горизонтовским акцентом на тактику и вертикальность.

Steel Frontiers объединит игроков в локации Deadlands, где тысячи охотников будут противостоять новой угрозе машин. NCSoft также заявила, что широко использует инструменты ИИ — от кодинга до графики. Компания уверена, что подобный подход станет новым индустриальным стандартом.

Horizon Steel Frontiers уже представлена официально и выйдет на PC, iOS и Android. Игра обещает стать крупнейшим экспериментом по переносу богатого наследия Horizon в формат масштабного онлайн-проекта.