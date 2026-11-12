Разработка MMORPG Horizon Steel Frontiers от NCSoft близится к завершению - релиз ожидается в 2027 году

Разработка MMORPG Horizon Steel Frontiers, создаваемой южнокорейской студией NCSoft в сотрудничестве с Guerrilla и Sony, по имеющимся данным, близится к завершению. Этим поделился со-генеральный директор NCSoft Пак Бён Му во время конференции для инвесторов.

Действие игры разворачивается во вселенной Horizon на территории Мертвых земель (Deadlands), населенной опасными машинами. В проекте будут представлены настраиваемая боевая система, охота на машин и масштабные сражения, характерные для MMORPG.

Изначально запланированная для мобильных устройств и ПК (через платформу PURPLE от NCSoft), игра в настоящее время ожидается в 2027 году. Сейчас NCSoft ведет переговоры с Sony, чтобы определить лучшее релизное окно, и обещает сделать анонс в ближайшее время. Выход на PS5, однако, пока не подтвержден, несмотря на просьбы сообщества PlayStation.

Тем временем другой проект во франшизе Horizon, получивший название Horizon Hunters Gathering, находится в шатком положении — вплоть до того, что несколько месяцев назад его концепцию полностью переработали.