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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 3 802 оценки

Анонс ремастера состоится в ближайшее время? Horizon Zero Dawn покидает каталог PS Plus

butcher69
Новости

Появилось несколько сообщений о том, что один из главных эксклюзивов Sony покинул каталог PlayStation Plus. Речь идет о Horizon Zero Dawn и это наводит на мысль о том, что на подходе новая версия, обновление для PS5 или даже ремастер или ремейк.

Согласно сообщениям на Reddit, сопровождаемым скриншотами, похоже, что Horizon Zero Dawn скоро покинет каталог PlayStation Plus Extra и Premium с датой удаления 21 мая 2024 года, пополнив длинный список игр, которые покинут сервис подписки Sony.

Это особый случай, поскольку игра, о которой идет речь, является эксклюзивом от Guerrilla, одной из основных внутренних команд PlayStation Studios, а такие игры обычно не удаляются из сервиса, хотя этот вопрос не является точно установленным.

По мнению многих, такое удаление может быть связано с предстоящим запуском новой версии игры, возможно, какого-то ремастера, о котором уже давно ходят слухи, Horizon Zero Dawn.

Идея новой версии игры не так уж и абсурдна, если вспомнить о методах работы Sony в последние годы, несмотря на то, что речь идет об относительно недавней игре.

В любом случае, похоже, что Horizon Zero Dawn присоединится к 25 играм, которые покинут каталог в мае, в этот список также входят несколько Final Fantasy.

8
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Без негатива

Сони сдулась, клепают одни ремастеры

14
Русик_96

это дешево быстро и легко приносить деньги

-2
luVol

Сначала ремастер. Потом ремастер ремастера для пс6. Потом ремастер ремастера на пс7😄

По крайней мере с одни из нас было так

2
Janekste

Нафига нужен ремастер очень красивой игре? Неужели кто-то всерьёз может сказать, что графика Horizon Zero Dawn плохая в 2024 году?

11
X_ray_83

Это для PS5, в игре нет 4k разрешения апскейл без 60 фпс !

0
Anatoliy Dobrov

лол, зачем ей ремастер

4
Dixon_V

Ремастер ей не к чему т.к игра выглядит и так хорошо

2
Yoshemitsu

Боевая система весьма кривая. Ну и свистоперделок накинуть прорисовку там лучи и тд

-4
KleptomaniacalAlbert

зачем? может лучше старые экзы портировать?

1
ПаУлыбнись

Лучше бы щеки ей отрезали... А лучше бы вместо жирухи... Школьника с большими сисками добавили... Индуса...

1
Real Slim Shady

Зачем ремастер игре, в которой большой открытый мир, кто этот ремастер вообще в процессе игры заметит?

0
Случайный Игрок

И смысл? Повторно проходить нет никакого желания.

0
VIGITAL1

Вторая часть сильно лучше первой,чисто по геймплею ?Графен понятно что лучше.

0
Eios

Лучше переработали бы сюжет, убрав повестки, цены бы ей тогда не было )

-1
HellowRainbow

По сравнению со второй частью её, считай, вообще нет

1
Кей Овальд

Так они скорее ещё больше навалят...

-1
Кей Овальд

Было бы неплохо. Эти слухи сейчас единственное, что не даёт мне поиграть в эту игру - всегда лучше играть в максимально лучшую версию и будет очень обидно пройти обычную, а потом узнать, что скоро выйдет версия лучше.

-5
Dixon_V

С играй в 2-ю часть и забудешь про 1-й часть моментально

0
Vinzed

Ну да. Сейчас ждать ремейк. Потом ждать патчи на пк 2 года, на консоли может год. А там, уже, и сборник трилогии можно подождать. Или лучше сразу пропатченный для ps6

1
Кей Овальд Dixon_V

А смысл во вторую играть без первой?

-1
Кей Овальд Vinzed

Ну, лан, других игр дофига.

0