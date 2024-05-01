Анонс ремастера состоится в ближайшее время? Horizon Zero Dawn покидает каталог PS Plus

Появилось несколько сообщений о том, что один из главных эксклюзивов Sony покинул каталог PlayStation Plus. Речь идет о Horizon Zero Dawn и это наводит на мысль о том, что на подходе новая версия, обновление для PS5 или даже ремастер или ремейк.
Согласно сообщениям на Reddit, сопровождаемым скриншотами, похоже, что Horizon Zero Dawn скоро покинет каталог PlayStation Plus Extra и Premium с датой удаления 21 мая 2024 года, пополнив длинный список игр, которые покинут сервис подписки Sony.
Это особый случай, поскольку игра, о которой идет речь, является эксклюзивом от Guerrilla, одной из основных внутренних команд PlayStation Studios, а такие игры обычно не удаляются из сервиса, хотя этот вопрос не является точно установленным.
По мнению многих, такое удаление может быть связано с предстоящим запуском новой версии игры, возможно, какого-то ремастера, о котором уже давно ходят слухи, Horizon Zero Dawn.
Идея новой версии игры не так уж и абсурдна, если вспомнить о методах работы Sony в последние годы, несмотря на то, что речь идет об относительно недавней игре.
В любом случае, похоже, что Horizon Zero Dawn присоединится к 25 играм, которые покинут каталог в мае, в этот список также входят несколько Final Fantasy.
Сони сдулась, клепают одни ремастеры
это дешево быстро и легко приносить деньги
Сначала ремастер. Потом ремастер ремастера для пс6. Потом ремастер ремастера на пс7😄
По крайней мере с одни из нас было так
Нафига нужен ремастер очень красивой игре? Неужели кто-то всерьёз может сказать, что графика Horizon Zero Dawn плохая в 2024 году?
Это для PS5, в игре нет 4k разрешения апскейл без 60 фпс !
лол, зачем ей ремастер
Ремастер ей не к чему т.к игра выглядит и так хорошо
Боевая система весьма кривая. Ну и свистоперделок накинуть прорисовку там лучи и тд
зачем? может лучше старые экзы портировать?
Лучше бы щеки ей отрезали... А лучше бы вместо жирухи... Школьника с большими сисками добавили... Индуса...
Зачем ремастер игре, в которой большой открытый мир, кто этот ремастер вообще в процессе игры заметит?
И смысл? Повторно проходить нет никакого желания.
Вторая часть сильно лучше первой,чисто по геймплею ?Графен понятно что лучше.
Лучше переработали бы сюжет, убрав повестки, цены бы ей тогда не было )
По сравнению со второй частью её, считай, вообще нет
Так они скорее ещё больше навалят...
Было бы неплохо. Эти слухи сейчас единственное, что не даёт мне поиграть в эту игру - всегда лучше играть в максимально лучшую версию и будет очень обидно пройти обычную, а потом узнать, что скоро выйдет версия лучше.
С играй в 2-ю часть и забудешь про 1-й часть моментально
Ну да. Сейчас ждать ремейк. Потом ждать патчи на пк 2 года, на консоли может год. А там, уже, и сборник трилогии можно подождать. Или лучше сразу пропатченный для ps6
А смысл во вторую играть без первой?
Ну, лан, других игр дофига.