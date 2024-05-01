Анонс ремастера состоится в ближайшее время? Horizon Zero Dawn покидает каталог PS Plus

Появилось несколько сообщений о том, что один из главных эксклюзивов Sony покинул каталог PlayStation Plus. Речь идет о Horizon Zero Dawn и это наводит на мысль о том, что на подходе новая версия, обновление для PS5 или даже ремастер или ремейк.

Согласно сообщениям на Reddit, сопровождаемым скриншотами, похоже, что Horizon Zero Dawn скоро покинет каталог PlayStation Plus Extra и Premium с датой удаления 21 мая 2024 года, пополнив длинный список игр, которые покинут сервис подписки Sony.

Это особый случай, поскольку игра, о которой идет речь, является эксклюзивом от Guerrilla, одной из основных внутренних команд PlayStation Studios, а такие игры обычно не удаляются из сервиса, хотя этот вопрос не является точно установленным.

По мнению многих, такое удаление может быть связано с предстоящим запуском новой версии игры, возможно, какого-то ремастера, о котором уже давно ходят слухи, Horizon Zero Dawn.

Идея новой версии игры не так уж и абсурдна, если вспомнить о методах работы Sony в последние годы, несмотря на то, что речь идет об относительно недавней игре.

В любом случае, похоже, что Horizon Zero Dawn присоединится к 25 играм, которые покинут каталог в мае, в этот список также входят несколько Final Fantasy.