Авторы обновленной версии Horizon Zero Dawn рассказали, когда начали работу над ремастером

В преддверии запуска улучшенной версии Horizon Zero Dawn для ПК и консолей PS5, разработчики из студии Nixxes поделились интересными подробностями о процессе создания игры. Как оказалось, производство ремастера началось задолго до выхода второй части серии — Horizon Forbidden West.

Главный продюсер Nixxes Линда Бергерс рассказала, что обсуждение необходимости ремастера Horizon Zero Dawn началось почти сразу после анонса Horizon Forbidden West. Пока студия Guerrilla Games активно работала над сиквелом, команду Nixxes привлекли для оценки возможных улучшений первой игры. Они согласились на проект, увидев, насколько сильно первая часть визуально уступает второй, которая на тот момент ещё находилась в разработке.

Прежде чем приступить к работе над Horizon Zero Dawn Remastered, мы решили оценить, что возможно. В то время Horizon Forbidden West был анонсирован, но всё ещё разрабатывался. Guerrilla дала нам привилегию раннего ознакомления с сиквелом. Потрясающие визуальные эффекты и общее качество, которые мы увидели, стали огромной мотивацией для улучшенной версии Horizon Zero Dawn.

— отметила Бергерс.

Сравнение показало, что в оригинале заметно отставала детализация рельефа, листвы, поселений, облаков, освещения и лицевой анимации. Именно на этих аспектах сосредоточились разработчики в ремастере, стремясь также учесть изначальную задумку. Для этого они вернулись к оригинальным концепт-артам, чтобы понять замысел создателей. Арт-директор Nixxes Оскар Стегехейс даже создавал закраски скриншотов, чтобы продемонстрировать возможности ремастера.

Создание ремастера было не только в улучшении графики, но и в адаптации визуальных эффектов, чтобы они соответствовали уровню Horizon Forbidden West, не утрачивая оригинальный стиль первой игры. Для достижения этой цели Nixxes тесно сотрудничали с командой Guerrilla Games.