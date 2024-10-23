ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 144 оценки

Digital Foundry: ремастер Horizon Zero Dawn - достойное обновление с улучшенным визуалом и отличной производительностью

butcher69
Новости

Horizon Zero Dawn Remastered — это обновление, которое значительно улучшает визуальные эффекты оригинальной игры и предлагает отличную производительность, о чем говорится в новом техническом обзоре от Digital Foundry.

Обновление, разработанное студией Nixxes совместно с Guerrilla Games, внедряет множество улучшений, включая три режима производительности — на 30, 40 и 60 FPS. Эти режимы используют динамическое масштабирование разрешения, чтобы поддерживать стабильную частоту кадров. В режиме качества игра нацелена на родное разрешение 4K, тогда как другие режимы предлагают разрешение до 1800p. Качество изображения во всех режимах высокое, но для большинства игроков рекомендуется режим производительности, обеспечивающий плавную игру без значительных потерь в деталях.

Особенно заметны улучшения в визуальных аспектах: переработаны системы ландшафта, листвы, детализация построек и анимации, улучшен рендеринг воды и освещение. Персонажи выглядят более живыми благодаря доработке моделей и анимации, что особенно заметно в диалогах. Также была усовершенствована звуковая система, поддерживающая 3D-звук и объемное звучание.

В целом, Horizon Zero Dawn Remastered — это качественное обновление, которое подарит новым и старым поклонникам улучшенный опыт в открытом мире игры. Ремастер выходит 31 октября на PC и PlayStation 5. Владельцы оригинальной версии смогут обновиться за 10 долларов.

-19
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Чизбургер

Владельцы оригинальной версии смогут обновиться за 10 долларов.

22
kotasha

Ремастер который никто не просил, сони вообще не те игры переиздаёт.

13
Евгений Кондратенко

Пополизы из DF уже не знают как расхвалить PS5 Pro и ненужные ремастеры🤣 И как на зло во всех играх, которые получают апдейт под PS5 Pro и так отличная графика.

5
prince0

Он нужен только разрабам чтобы ещё раз бабла срубить.Смысла в ремастере как таковом для этой игры абсолютно не вижу.

4
KR00SHA
3
SERGEY-SP

да конечно побежали уже 100 раз предзаказывать!Сони уже совсем с дуба попадали!Нашли что ремастировать!

2
GuyverDark

А полной версии, т.е. Horizon Zero Dawn™ Complete Edition?

1
yar1097

Да, это ремастер Complete edition. Дополнение Frozen Wilds включено сюда.

0
Без-Комментариев

демон соулс и блед борн топ игры

0
Случайный Игрок

И зачем эта излишняя цветастость в игре?

0
lazarewer11

Ее толстое лицо как будто жиром намазали а хотя может быть это не жир а медом измазалась и бедную девочку покусали пчелы вот лицо и распухло =(

-1
Millennlum

Ну наконец-то дождались!! Еще бы ремастеры God of War: Ragnarok и Ghost of Tsushima сделали, вообще был бы шик!

-3