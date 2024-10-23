Digital Foundry: ремастер Horizon Zero Dawn - достойное обновление с улучшенным визуалом и отличной производительностью

Horizon Zero Dawn Remastered — это обновление, которое значительно улучшает визуальные эффекты оригинальной игры и предлагает отличную производительность, о чем говорится в новом техническом обзоре от Digital Foundry.

Обновление, разработанное студией Nixxes совместно с Guerrilla Games, внедряет множество улучшений, включая три режима производительности — на 30, 40 и 60 FPS. Эти режимы используют динамическое масштабирование разрешения, чтобы поддерживать стабильную частоту кадров. В режиме качества игра нацелена на родное разрешение 4K, тогда как другие режимы предлагают разрешение до 1800p. Качество изображения во всех режимах высокое, но для большинства игроков рекомендуется режим производительности, обеспечивающий плавную игру без значительных потерь в деталях.

Особенно заметны улучшения в визуальных аспектах: переработаны системы ландшафта, листвы, детализация построек и анимации, улучшен рендеринг воды и освещение. Персонажи выглядят более живыми благодаря доработке моделей и анимации, что особенно заметно в диалогах. Также была усовершенствована звуковая система, поддерживающая 3D-звук и объемное звучание.

В целом, Horizon Zero Dawn Remastered — это качественное обновление, которое подарит новым и старым поклонникам улучшенный опыт в открытом мире игры. Ремастер выходит 31 октября на PC и PlayStation 5. Владельцы оригинальной версии смогут обновиться за 10 долларов.