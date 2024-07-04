Экранизация Horizon Zero Dawn от Netflix отложена из-за обвинений в адрес шоураннера

Шоураннер "Академии Амбрелла" Стив Блэкман столкнулся с обвинениями в неподобающем и токсичном поведении на рабочем месте, что привело к приостановке Netflix разработки адаптации видеоигры Horizon Zero Dawn, а также другого проекта под названием Orbital.
Источники, включая 12 сотрудников Netflix и жалобу в отдел кадров, утверждают, что Блэкман создал враждебную рабочую атмосферу, характеризующуюся:
- Преследованием и дискриминацией
- Токсичным и манипулятивным поведением
- Неуместными высказываниями
- Неадекватным отношением к проблемам
- Сексистскими, гомофобными и трансфобными высказываниями
Блэкман категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения, называя их "полной неправдой" и "абсурдом". Он утверждает, что все вопросы, связанные с персоналом, решались в соответствии с политикой и правилами компании.
Судьба адаптации Horizon Zero Dawn на Netflix остается неопределенной.
Это заявка на просто первостатейное дерьмо на выходе.
Камон, это же нетфликс
как же достали новомодные слова, шоураннеры блин, раньше режиссёры, продюсеры говорили
Подобных выражений в нашем языке теперь, как г_вна
Просто решили его заменить на человека,кто топит за повестку. Закулисные игры )
Т.е. создал атмосферу при которой люди могут высказывать своё личное мнение, а не слепо следовать повестке? Отменить конечно же, таким людям не место в современном западном медиабизнесе.
А доказательства есть? Или опять голословные обвинения?
Сексистскими, гомофобными и трансфобными высказываниями
Хреново вам в вашей петушиной америке жить)) Ходить и постоянно трясьтись лишь бы чего-то не сказануть, такого чтобы не обидеть заднеприводных, фемок, черных, цветных и т.д. А то конец сразу карьере, отмена и бомжуй на свалке. Хорошо, что есть Россия, где нет такого маразма.