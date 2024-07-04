Экранизация Horizon Zero Dawn от Netflix отложена из-за обвинений в адрес шоураннера

Шоураннер "Академии Амбрелла" Стив Блэкман столкнулся с обвинениями в неподобающем и токсичном поведении на рабочем месте, что привело к приостановке Netflix разработки адаптации видеоигры Horizon Zero Dawn, а также другого проекта под названием Orbital.

Источники, включая 12 сотрудников Netflix и жалобу в отдел кадров, утверждают, что Блэкман создал враждебную рабочую атмосферу, характеризующуюся:

Преследованием и дискриминацией

Токсичным и манипулятивным поведением

Неуместными высказываниями

Неадекватным отношением к проблемам

Сексистскими, гомофобными и трансфобными высказываниями

Блэкман категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения, называя их "полной неправдой" и "абсурдом". Он утверждает, что все вопросы, связанные с персоналом, решались в соответствии с политикой и правилами компании.

Судьба адаптации Horizon Zero Dawn на Netflix остается неопределенной.