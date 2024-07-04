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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 3 929 оценок

Экранизация Horizon Zero Dawn от Netflix отложена из-за обвинений в адрес шоураннера

butcher69
Новости

Шоураннер "Академии Амбрелла" Стив Блэкман столкнулся с обвинениями в неподобающем и токсичном поведении на рабочем месте, что привело к приостановке Netflix разработки адаптации видеоигры Horizon Zero Dawn, а также другого проекта под названием Orbital.

Источники, включая 12 сотрудников Netflix и жалобу в отдел кадров, утверждают, что Блэкман создал враждебную рабочую атмосферу, характеризующуюся:

  • Преследованием и дискриминацией
  • Токсичным и манипулятивным поведением
  • Неуместными высказываниями
  • Неадекватным отношением к проблемам
  • Сексистскими, гомофобными и трансфобными высказываниями

Блэкман категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения, называя их "полной неправдой" и "абсурдом". Он утверждает, что все вопросы, связанные с персоналом, решались в соответствии с политикой и правилами компании.

Судьба адаптации Horizon Zero Dawn на Netflix остается неопределенной.

1
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Это заявка на просто первостатейное дерьмо на выходе.

5
HellowRainbow

Камон, это же нетфликс

1
Rorschach93

как же достали новомодные слова, шоураннеры блин, раньше режиссёры, продюсеры говорили

2
Denis Kyokushin

Подобных выражений в нашем языке теперь, как г_вна

5
MyTenjou

Просто решили его заменить на человека,кто топит за повестку. Закулисные игры )

1
aka_poroh

Т.е. создал атмосферу при которой люди могут высказывать своё личное мнение, а не слепо следовать повестке? Отменить конечно же, таким людям не место в современном западном медиабизнесе.

1
Олег Дудин

А доказательства есть? Или опять голословные обвинения?

0
Гемор

Сексистскими, гомофобными и трансфобными высказываниями

Хреново вам в вашей петушиной америке жить)) Ходить и постоянно трясьтись лишь бы чего-то не сказануть, такого чтобы не обидеть заднеприводных, фемок, черных, цветных и т.д. А то конец сразу карьере, отмена и бомжуй на свалке. Хорошо, что есть Россия, где нет такого маразма.

0