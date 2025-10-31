Guerrilla Games поздравила игроков с первой годовщиной ремастера Horizon Zero Dawn

Прошёл ровно год с момента выхода Horizon Zero Dawn Remastered — обновлённой версии постапокалиптического экшена от Guerrilla Games и Nixxes Software.
В честь даты разработчики поблагодарили игроков, которые вновь возвращаются в историю Элой, а также тех, кто впервые знакомится с миром машин и древних тайн.
Ремастер, вышедший осенью 2024 года, предложил улучшенную графику, поддержку ультрашироких мониторов, трассировку лучей и повышенную производительность на современных системах. Игра по-прежнему доступна на ПК и PlayStation 5.
Ждем ремастер ремастера всего остального.
Необходимый ремастер, да
Я уже отмечаю
И пообещала сделать Remastered этого ремастера ахахх
Могли бы что-то показать. Что-то анонсировать. Что-то подарить.
А так, идите ка в жопу со своим поздравлением.
Ты видел что Сони представили на 20-летие GOWа? А ты тут о ноунейме.
Оригинал если что и так дарили у меня она в библиотеки psn даже не скачена, раздавали полную версию игры со всеми длц.
остаюсь верен оригиналу)
Спасибо за самый ненужный ремастер в И с т о р и и. (Запрещенное слово на пг?)
Это они тип поржать решили над теми, кто это схавал?
клоуны
Теперь нужен ремастер второй части. Пора бы уже. // Michael Zalomaev