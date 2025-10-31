Guerrilla Games поздравила игроков с первой годовщиной ремастера Horizon Zero Dawn

Прошёл ровно год с момента выхода Horizon Zero Dawn Remastered — обновлённой версии постапокалиптического экшена от Guerrilla Games и Nixxes Software.

В честь даты разработчики поблагодарили игроков, которые вновь возвращаются в историю Элой, а также тех, кто впервые знакомится с миром машин и древних тайн.

Ремастер, вышедший осенью 2024 года, предложил улучшенную графику, поддержку ультрашироких мониторов, трассировку лучей и повышенную производительность на современных системах. Игра по-прежнему доступна на ПК и PlayStation 5.

