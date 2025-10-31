ЧАТ ИГРЫ
Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 995 оценок

Guerrilla Games поздравила игроков с первой годовщиной ремастера Horizon Zero Dawn

monk70 monk70

Прошёл ровно год с момента выхода Horizon Zero Dawn Remastered — обновлённой версии постапокалиптического экшена от Guerrilla Games и Nixxes Software.

В честь даты разработчики поблагодарили игроков, которые вновь возвращаются в историю Элой, а также тех, кто впервые знакомится с миром машин и древних тайн.

Ремастер, вышедший осенью 2024 года, предложил улучшенную графику, поддержку ультрашироких мониторов, трассировку лучей и повышенную производительность на современных системах. Игра по-прежнему доступна на ПК и PlayStation 5.

Прошёл уже год с момента выхода Horizon Zero Dawn Remastered! Спасибо всем, кто снова играет и наслаждается историей Элой, — как новичкам, так и тем, кто играет повторно.
28
13
Blenderr100

Ждем ремастер ремастера всего остального.

17
5uperNova

Необходимый ремастер, да

11
maximus388

Я уже отмечаю

9
Punisher1

И пообещала сделать Remastered этого ремастера ахахх

8
Yoshemitsu

Могли бы что-то показать. Что-то анонсировать. Что-то подарить.

А так, идите ка в жопу со своим поздравлением.

5
OSTTDK

Ты видел что Сони представили на 20-летие GOWа? А ты тут о ноунейме.

2
kotasha

Оригинал если что и так дарили у меня она в библиотеки psn даже не скачена, раздавали полную версию игры со всеми длц.

marsh resident

остаюсь верен оригиналу)

3
Андрей Ккккк

Спасибо за самый ненужный ремастер в И с т о р и и. (Запрещенное слово на пг?)

1
gamemodenpcs

Это они тип поржать решили над теми, кто это схавал?

1
Finni24

клоуны

Пользователь ВКонтакте

Теперь нужен ремастер второй части. Пора бы уже. // Michael Zalomaev

