Horizon Zero Dawn Remastered не убедила фанатов даже на PS5

Анонс ремастера Horizon Zero Dawn сразу же вызвал недоумение у фанатов и инсайдеров, поскольку оригинальная версия для PS4 по-прежнему более чем достойно выглядит с графической точки зрения.

Но Sony и Guerrilla были уверены, что это именно тот способ, который поможет возродить интерес к истории Элой, и в графическом плане Horizon Zero Dawn Remastered действительно часто выглядит особенно впечатляюще. Однако главная проблема остается: геймплей остался тем же, что и раньше, что только подчеркивает все те улучшения, которые появились в сиквеле.

В Steam многие геймеры негативно восприняли появление игры на ПК, в основном из-за того, что теперь к ней обязательно нужно привязывать аккаунт PSN - несмотря на то, что это одиночная игра и, что более важно, после того, как в оригинальном издании он не требовался, - но и на PS5 дела, похоже, обстоят не лучше.

По данным TrueTrophies, HZD Remastered заняла лишь десятое место среди самых популярных PS5-эксклюзивов текущего года, выпущенных в 2024 году. По сравнению с The Last of Us Part II Remastered, которая занимает первое место в этом специфическом рейтинге, в Horizon Zero Dawn Remastered сыграло на 91,8 % меньше игроков, и это только чуть выше, чем показатели Pacific Drive, Concord и Until Dawn Remastered, в которых сыграло еще меньше игроков - 97%.

Если сравнивать с другими одиночными эксклюзивами этого года, то в Astro Bot сыграло на 55,2 % меньше игроков, чем в The Last of Us Part II Remastered, то есть почти в два раза больше, чем в Horizon Zero Dawn Remastered.

В общем, получается, что ремастеринг первого приключения Элой не смог завоевать доверие фанатов: и вряд ли это изменится в ближайшей перспективе, особенно на фоне того, что PlayStation в два раза подняла цену на оригинальное издание.