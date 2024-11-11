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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 265 оценок

Horizon Zero Dawn Remastered не убедила фанатов даже на PS5

Gruz_
Новости

Анонс ремастера Horizon Zero Dawn сразу же вызвал недоумение у фанатов и инсайдеров, поскольку оригинальная версия для PS4 по-прежнему более чем достойно выглядит с графической точки зрения.

Но Sony и Guerrilla были уверены, что это именно тот способ, который поможет возродить интерес к истории Элой, и в графическом плане Horizon Zero Dawn Remastered действительно часто выглядит особенно впечатляюще. Однако главная проблема остается: геймплей остался тем же, что и раньше, что только подчеркивает все те улучшения, которые появились в сиквеле.

В Steam многие геймеры негативно восприняли появление игры на ПК, в основном из-за того, что теперь к ней обязательно нужно привязывать аккаунт PSN - несмотря на то, что это одиночная игра и, что более важно, после того, как в оригинальном издании он не требовался, - но и на PS5 дела, похоже, обстоят не лучше.

По данным TrueTrophies, HZD Remastered заняла лишь десятое место среди самых популярных PS5-эксклюзивов текущего года, выпущенных в 2024 году. По сравнению с The Last of Us Part II Remastered, которая занимает первое место в этом специфическом рейтинге, в Horizon Zero Dawn Remastered сыграло на 91,8 % меньше игроков, и это только чуть выше, чем показатели Pacific Drive, Concord и Until Dawn Remastered, в которых сыграло еще меньше игроков - 97%.

Если сравнивать с другими одиночными эксклюзивами этого года, то в Astro Bot сыграло на 55,2 % меньше игроков, чем в The Last of Us Part II Remastered, то есть почти в два раза больше, чем в Horizon Zero Dawn Remastered.

В общем, получается, что ремастеринг первого приключения Элой не смог завоевать доверие фанатов: и вряд ли это изменится в ближайшей перспективе, особенно на фоне того, что PlayStation в два раза подняла цену на оригинальное издание.

12
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Dark1994

Я на релизе то хорайзен первый прошёл без особого кайфа, а от второй после нескольких часов игры вообще проплевался и удалил, отвратительные персонажи, особенно визуально.

12
DmitriyKats

А мне обе части нравятся.

3
Нейтан Дрейк

Я первую дропнул несколько раз. А вторую даже не скачивал.

6
digitalkid

То же самое. Хорайзон еще на плойке дропнул, Days Gone и Tsushima уже на ПК пробовал и вообще не осилил. Блокбастеры блин май эс.

4
Чизбургер

У сони, видимо, бабок лишних много и их надо куда-то скинуть по быстрому. Вот и скидывают на конкорды, да на не нужные ремастеры.

5
PeaceDuke72

На ремастер уходит точно меньше, чем получат с продаж. Потому что работа копеечная, а продаётся за 50баксов.

1
Нейтан Дрейк
5
Пользователь ВКонтакте

Одобряю // Атмир Х

3
Пользователь ВКонтакте

Он хотя бы не просит купить (ну кроме мемов). Мне после одной покупки Стим все версии автоматом давались. // Иван Никишин

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Че? чото мне ничо не дали когда я купи скайрим или типо надо было макс эдишн брать? // Влад Бондаренко

0
211186

🤣🤣🤣что и требовалось доказать

2
Кей Овальд

Интересно, научатся чему-то? Сомневаюсь.

2
birikoni

так игра ж не старая ещё, перенесли что бы по быстрому бабла срубить, а народ не повёлся, вот печаль беда.

1
Lazy Mutton

Надеюсь, что игроки на PC будут поменьше жрать то, что Sony заставляет делать обязательную привязку к PSN.

1
Ahnx

В ремастере убрали квадратную мужеподобную рожу героини? Вернули оригинальную модель?

Нет? А какой тогда смысл в ремастере?

0
POLKOVNIK2005

Ну как то так

1
Alex40001

подождади бы хотя бы года 3 4 и выкатили бы тогда бы сожрали

0
Темный-Властелин

эта параша и на выхода мало кому сдалась, с чего бы ремастеру залетать?

0
demon33251

Даже на торрентах она никому не всралась

0
luVol

Там ремастер непонятный. Сделали какую-то пластику всем персонажам в игре, как будто у них пластические хирурги в постапокалипсисе на каждом шагу имеются

0
Пользователь ВКонтакте

Взяли пример с Тодда Говарда . // Алексей Щелоков

0