Horizon Zero Dawn Remastered не убедила фанатов даже на PS5

Анонс ремастера Horizon Zero Dawn сразу же вызвал недоумение у фанатов и инсайдеров, поскольку оригинальная версия для PS4 по-прежнему более чем достойно выглядит с графической точки зрения.
Но Sony и Guerrilla были уверены, что это именно тот способ, который поможет возродить интерес к истории Элой, и в графическом плане Horizon Zero Dawn Remastered действительно часто выглядит особенно впечатляюще. Однако главная проблема остается: геймплей остался тем же, что и раньше, что только подчеркивает все те улучшения, которые появились в сиквеле.
В Steam многие геймеры негативно восприняли появление игры на ПК, в основном из-за того, что теперь к ней обязательно нужно привязывать аккаунт PSN - несмотря на то, что это одиночная игра и, что более важно, после того, как в оригинальном издании он не требовался, - но и на PS5 дела, похоже, обстоят не лучше.
По данным TrueTrophies, HZD Remastered заняла лишь десятое место среди самых популярных PS5-эксклюзивов текущего года, выпущенных в 2024 году. По сравнению с The Last of Us Part II Remastered, которая занимает первое место в этом специфическом рейтинге, в Horizon Zero Dawn Remastered сыграло на 91,8 % меньше игроков, и это только чуть выше, чем показатели Pacific Drive, Concord и Until Dawn Remastered, в которых сыграло еще меньше игроков - 97%.
Если сравнивать с другими одиночными эксклюзивами этого года, то в Astro Bot сыграло на 55,2 % меньше игроков, чем в The Last of Us Part II Remastered, то есть почти в два раза больше, чем в Horizon Zero Dawn Remastered.
В общем, получается, что ремастеринг первого приключения Элой не смог завоевать доверие фанатов: и вряд ли это изменится в ближайшей перспективе, особенно на фоне того, что PlayStation в два раза подняла цену на оригинальное издание.
Я на релизе то хорайзен первый прошёл без особого кайфа, а от второй после нескольких часов игры вообще проплевался и удалил, отвратительные персонажи, особенно визуально.
А мне обе части нравятся.
Я первую дропнул несколько раз. А вторую даже не скачивал.
То же самое. Хорайзон еще на плойке дропнул, Days Gone и Tsushima уже на ПК пробовал и вообще не осилил. Блокбастеры блин май эс.
У сони, видимо, бабок лишних много и их надо куда-то скинуть по быстрому. Вот и скидывают на конкорды, да на не нужные ремастеры.
На ремастер уходит точно меньше, чем получат с продаж. Потому что работа копеечная, а продаётся за 50баксов.
Одобряю // Атмир Х
Он хотя бы не просит купить (ну кроме мемов). Мне после одной покупки Стим все версии автоматом давались. // Иван Никишин
Че? чото мне ничо не дали когда я купи скайрим или типо надо было макс эдишн брать? // Влад Бондаренко
🤣🤣🤣что и требовалось доказать
Интересно, научатся чему-то? Сомневаюсь.
так игра ж не старая ещё, перенесли что бы по быстрому бабла срубить, а народ не повёлся, вот печаль беда.
Надеюсь, что игроки на PC будут поменьше жрать то, что Sony заставляет делать обязательную привязку к PSN.
В ремастере убрали квадратную мужеподобную рожу героини? Вернули оригинальную модель?
Нет? А какой тогда смысл в ремастере?
Ну как то так
подождади бы хотя бы года 3 4 и выкатили бы тогда бы сожрали
эта параша и на выхода мало кому сдалась, с чего бы ремастеру залетать?
Даже на торрентах она никому не всралась
Там ремастер непонятный. Сделали какую-то пластику всем персонажам в игре, как будто у них пластические хирурги в постапокалипсисе на каждом шагу имеются
Взяли пример с Тодда Говарда . // Алексей Щелоков