Инсайдер: фильм по Horizon Zero Dawn снимет режиссёр "Конг: Остров черепа"

Киноинсайдер Даниэль Рихтман поделился со своими платными подписчиками, кто снимет экранизацию Horizon Zero Dawn. Режиссёром якобы станет Джордан Вот-Робертс — постановщик «Конг: Остров черепа», второго фильма «Киновселенной монстров». Подробностями инсайдер не поделился.

Пока не известно, правдива ли информация Рихтмана. Вот-Робертс уже долгое время прикреплён к экранизации Metal Gear Solid. Режиссёр собирается сделать верную адаптацию игры, но никак не может закончить сценарий. К главной роли прикреплён Оскар Айзек («Дюна», сериал «Лунный рыцарь»).

Sony объявила о производстве фильма на основе Horizon Zero Dawn в январе 2025 года. Прежде игру собирались адаптировать в виде сериала на Netflix, но теперь формат изменили. По слухам, это произошло из-за некачественного сценария. А ещё раньше шоураннера Стива Блэкмана обвинили в сексизме во время съёмок «Академии ‘’Амбрелла’’», что могло сказаться на других его проектах.