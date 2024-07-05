Качество сценария сериала Horizon: Zero Dawn под вопросом, сообщает Джефф Грабб

Будущее сериала по мотивам игры Horizon: Zero Dawn оказалось под вопросом. Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о проблемах с качеством сценария проекта, что может быть связано с сообщениями о его возможной отмене.

По словам Грабба, несколько месяцев назад его источники в Netflix сообщили о неудовлетворительном качестве сценария экранизации. Однако инсайдер воздержался от подробностей, признав ограниченность своих знаний о работе в Голливуде. Он не смог уточнить, повлияли ли проблемы со сценарием на решение о предполагаемой отмене проекта.

Эта информация появилась на фоне сообщения журналистки Rolling Stone о прекращении работы над сериалом. Ранее ходили слухи, что проект могли закрыть из-за обвинений в токсичном поведении, выдвинутых против шоураннера Стива Блэкмена.

Netflix и Sony пока не дали официальных комментариев по поводу судьбы сериала. Отсутствие официальной информации оставляет место для спекуляций и догадок среди фанатов и индустрии.