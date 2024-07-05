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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 3 933 оценки

Качество сценария сериала Horizon: Zero Dawn под вопросом, сообщает Джефф Грабб

Lunersun
Новости

Будущее сериала по мотивам игры Horizon: Zero Dawn оказалось под вопросом. Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о проблемах с качеством сценария проекта, что может быть связано с сообщениями о его возможной отмене.

По словам Грабба, несколько месяцев назад его источники в Netflix сообщили о неудовлетворительном качестве сценария экранизации. Однако инсайдер воздержался от подробностей, признав ограниченность своих знаний о работе в Голливуде. Он не смог уточнить, повлияли ли проблемы со сценарием на решение о предполагаемой отмене проекта.

Эта информация появилась на фоне сообщения журналистки Rolling Stone о прекращении работы над сериалом. Ранее ходили слухи, что проект могли закрыть из-за обвинений в токсичном поведении, выдвинутых против шоураннера Стива Блэкмена.

Netflix и Sony пока не дали официальных комментариев по поводу судьбы сериала. Отсутствие официальной информации оставляет место для спекуляций и догадок среди фанатов и индустрии.

7
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
dexxxx123

Кто бы сомневался... Сценарий в первой игре тоже посредственный... а во второй так вообще очень низкого качества. Аля фемки унижают спермобаков.

16
Гемор
16
Шамиль Смолян

🤣🤣🤣👍

1
80TRADS
0
Seal Of Love

Фанатов Ведьмака Netflix уже порадовал. Так что фанаты Horizon могут только выдохнуть.

А вообще в интересное время живём. Сценарную комнату набирают по цвету кожи, гендерам и активизмам. А потом оказывается, что среди присутствующих сценариста-то и нет!

7
Пользователь ВКонтакте

Честно- мне плевать что у них между ног- пельмень,сарделька или все сразу. Мне важнее что они умеют как сценаристы,конкретно их профессиональные качества. // Мурат Хашкулов

-2
Seal Of Love Пользователь ВКонтакте

Так а профессионалов среди них всё чаще и не оказывается. Потому как по другим параметрам подбирали.

3
Инcайдер
7
caliskan

Вряд ли будет хуже чем в игре

5
HellowRainbow

Поверь мне, ты не захочешь узнать, насколько глубоко новое дно

5
caliskan HellowRainbow

Это я точно гляну. Хотя бы несколько серий

-1
Кей Овальд

Да понятное дело.

3
butcher69

Ну так все по канону

1
80TRADS

Элой негр, а роболошадью должен быть белый мужик на котором она ездит.

1
Пользователь ВКонтакте

Ей специально жожобу увеличили или это так и есть в игре? 😆 // Илья Афанасьев

0
Softek

То же бросилось в глаза😂 в игре вроде поменьше

0
Paul Phoenix 93

это мод с нексуса

0
Александр Мотошвили

бесят эти роботы динозавры

0
Пользователь ВКонтакте

Я бы удивился если бы их не было. Такой проект очень трудно реализовать без большого бюджета и прочих составляющих. Я удивлен что хоть сценарий кто то написал(я вообще думал что просто сюжет игры скопируют). // Мурат Хашкулов

0
Шамиль Смолян

Там хоть, надеюсь не будет пельменной бабы) Почему нельзя сделать красивых персонажей, как в игре Ведьмак 3🤔

0
maksfighter

нашли о чем снимать, в самой игре сюжет плохой, я представляю, что будет в сериале

0
Simple Jack

У сони нет и не может быть плохих сценариев, очередной вброс заслуживающий бан

-5