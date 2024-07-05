Качество сценария сериала Horizon: Zero Dawn под вопросом, сообщает Джефф Грабб

Будущее сериала по мотивам игры Horizon: Zero Dawn оказалось под вопросом. Инсайдер Джефф Грабб поделился информацией о проблемах с качеством сценария проекта, что может быть связано с сообщениями о его возможной отмене.
По словам Грабба, несколько месяцев назад его источники в Netflix сообщили о неудовлетворительном качестве сценария экранизации. Однако инсайдер воздержался от подробностей, признав ограниченность своих знаний о работе в Голливуде. Он не смог уточнить, повлияли ли проблемы со сценарием на решение о предполагаемой отмене проекта.
Эта информация появилась на фоне сообщения журналистки Rolling Stone о прекращении работы над сериалом. Ранее ходили слухи, что проект могли закрыть из-за обвинений в токсичном поведении, выдвинутых против шоураннера Стива Блэкмена.
Netflix и Sony пока не дали официальных комментариев по поводу судьбы сериала. Отсутствие официальной информации оставляет место для спекуляций и догадок среди фанатов и индустрии.
Кто бы сомневался... Сценарий в первой игре тоже посредственный... а во второй так вообще очень низкого качества. Аля фемки унижают спермобаков.
🤣🤣🤣👍
Фанатов Ведьмака Netflix уже порадовал. Так что фанаты Horizon могут только выдохнуть.
А вообще в интересное время живём. Сценарную комнату набирают по цвету кожи, гендерам и активизмам. А потом оказывается, что среди присутствующих сценариста-то и нет!
Честно- мне плевать что у них между ног- пельмень,сарделька или все сразу. Мне важнее что они умеют как сценаристы,конкретно их профессиональные качества. // Мурат Хашкулов
Так а профессионалов среди них всё чаще и не оказывается. Потому как по другим параметрам подбирали.
Вряд ли будет хуже чем в игре
Поверь мне, ты не захочешь узнать, насколько глубоко новое дно
Это я точно гляну. Хотя бы несколько серий
Да понятное дело.
Ну так все по канону
Элой негр, а роболошадью должен быть белый мужик на котором она ездит.
Ей специально жожобу увеличили или это так и есть в игре? 😆 // Илья Афанасьев
То же бросилось в глаза😂 в игре вроде поменьше
это мод с нексуса
бесят эти роботы динозавры
Я бы удивился если бы их не было. Такой проект очень трудно реализовать без большого бюджета и прочих составляющих. Я удивлен что хоть сценарий кто то написал(я вообще думал что просто сюжет игры скопируют). // Мурат Хашкулов
Там хоть, надеюсь не будет пельменной бабы) Почему нельзя сделать красивых персонажей, как в игре Ведьмак 3🤔
нашли о чем снимать, в самой игре сюжет плохой, я представляю, что будет в сериале
У сони нет и не может быть плохих сценариев, очередной вброс заслуживающий бан