Композитор Horizon Zero Dawn раскритиковал попытки заменить разработчиков ИИ в геймдеве

Йорис де Ман, нидерландский композитор Horizon Zero Dawn, поделился своим мнением об использовании искусственного интеллекта в разработке игр, особенно при создании музыки.

Пока игроки и авторы протестуют против ИИ, а боссы крупных студий внедряют его ради экономии и скорости, де Ман занимает взвешенную позицию. В интервью журналу EDGE Magazine он признался, что технология вызывает у него двоякие чувства.

«Моя внутренняя "гиковская" часть в восторге от масштаба технологий. Но как творческий человек я считаю попытки заменить авторов полным безумием», — отметил композитор.

У де Мана уже есть опыт работы с машинным обучением — он применял ранние алгоритмы при создании саундтрека к Gotham Knights. По мнению музыканта, ИИ хорош только как умный ассистент, расширяющий горизонты творца. Опасность возникает тогда, когда корпорации пытаются полностью исключить из процесса человека. Де Ман уверен, что компьютер не способен заменить живого автора, ведь суть искусства кроется в непредсказуемости.

«Когда люди вкладывают в работу свою душу и талант, рождается нечто уникальное и непредвиденное. А спонтанность и счастливые случайности — это основа любого искусства», — подытожил он.