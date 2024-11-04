На ПК в оригинальную Horizon Zero Dawn играет больше людей, чем в ремастер

Несколько дней назад состоялся релиз Horizon Zero Dawn Remastered для PS5 и PC, в котором игра была визуально переработана и стала похожа на Forbidden West. Однако, по крайней мере в Steam, игроки, как оказалось, предпочитают оригинальную версию игры.

Как отмечает SteamDB, сайт, занимающийся мониторингом данных о играх в Steam, максимальное количество игроков в Complete Edition за последние 24 часа составило 2 588 человек. В то же время за аналогичный период в ремастер сыграло 2 251 человек.

И хотя эти цифры не отражают общего показателя продаж каждой версии, есть еще одна статистика, которая говорит о гораздо большей популярности оригинальной Horizon Zero Dawn. Со дня своего релиза в 2020 году Complete Edition покорила отметку в 56 557 человек, игравших в одно и то же время. А вот версия Remastered достигла своего максимума - 2 538 поклонников.

Стоит повторить: количество онлайн-игроков не отражает общий объем продаж. Однако более высокие показатели, как правило, коррелируют с более высокими продажами.

Как и в случае с PlayStation 5, Sony предлагает игрокам на ПК обновить Horizon Zero Dawn до ремастера всего за $10. Только вот не похоже, что сами игроки стремятся это делать.