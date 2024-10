Nixxes детально рассказали как улучшили ремастер Horizon: Zero Dawn и довели его до уровня Forbidden West

Разработчики опубликовали большой блог, в котором в деталях рассказали об улучшенной версии Horizon Zero Dawn.

Переработка природы



Чтобы довести качество листвы в ремастере до того же уровня, что и в Horizon Forbidden West, команда улучшила шейдеры, текстуры, геометрию и взаимодействие с листвой. Изменения коснулись не только листы, но и сотен растений, кустарников, цветов и деревьев.



С помощью мощной процедурной технологии добавили новую растительность и подняли качество и густоту на новую высоту. Берега рек также были облагорожены, чтобы увеличить биологическое разнообразие, что приблизило их к первоначальному замыслу, как показано на первом скриншоте.



Игровой мир



Чтобы добиться значительного улучшения игрового мира, Nixxes проанализировали все деревни, аванпосты и города, выявляя области, которые казались пустыми или где могли бы улучшить реалистичность и погружение.



Разработка обновлённой версии для PS5 позволила авторам использовать увеличенный объем доступной памяти, что позволило значительно увеличить количество неигровых персонажей. Добавлено гораздо больше мест, где NPC могут стоять, сидеть, работать и удовлетворять свои потребности. Также NPC перестали стоять на месте и почти каждый занят чем-либо.



Улучшение ландшафта



Команда использовала библиотеку материалов нового поколения, созданную для Horizon Forbidden West, чтобы значительно улучшить качество материалов, используемых для ландшафта, объектов и зданий в ремастере.



Все материалы для ландшафта Horizon Zero Dawn были заменены на их новые аналоги из Horizon Forbidden West. Однако чтобы соответствовать эстетике оригинала разработчики тщательно доработали и отшлифовали каждый отдельный материал.



В дополнение к обновлению всех текстур и материалов ландшафта, добавлен деформируемый снег и песок. Деформация снега впервые появилась в дополнении Frozen Wilds



Оживление диалогов



Для Horizon Zero Dawn Remastered записали более10 часов дополнительных движений персонажей, что вдохнёт в игровые диалоги больше жизни и похожими на те, что были в Horizon Forbidden West.



Наряду с обновленной анимацией тела, для разговоров была создана новая анимация лица, а также обновили освещение, чтобы оно было ближе к тому, что есть в Horizon Forbidden West.



Улучшение детализации персонажей



В Horizon Zero Dawn Remastered значительно улучшены модели персонажей. Многие улучшения в таких областях, как детализация, оттенки кожи, качество волос и наряды, были перенесены из Horizon Forbidden West.



Были улучшены различные шейдеры для улучшения визуального качества. Улучшена модель детской и взрослой версии Элой — волосы, глаза, мелкие частицы и волосяной покров на лице.



В оригинале только Элой реагирует и меняется при изменениях погодных условий. При создании ремастера Nixxes обеспечили всех персонажаей-компаньонов такой функцией. Теперь игроки увидят, как Элой и её спутники реагируют на теплую и холодную погоду.

В турецком PS Store игра стоит 1750 лир. Однако у тех, у кого куплена игра, апгрейд до обновлённой версии будет стоить всего 350 лир. Обновить игру, купленную в российском PS Store, никак нельзя.

Обновиться могут также те, кто получил проект по акции Play At Home. Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября.