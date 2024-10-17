ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 139 оценок

Nixxes детально рассказали как улучшили ремастер Horizon: Zero Dawn и довели его до уровня Forbidden West

Solstice
Новости

Разработчики опубликовали большой блог, в котором в деталях рассказали об улучшенной версии Horizon Zero Dawn.

Переработка природы

Чтобы довести качество листвы в ремастере до того же уровня, что и в Horizon Forbidden West, команда улучшила шейдеры, текстуры, геометрию и взаимодействие с листвой. Изменения коснулись не только листы, но и сотен растений, кустарников, цветов и деревьев.

С помощью мощной процедурной технологии добавили новую растительность и подняли качество и густоту на новую высоту. Берега рек также были облагорожены, чтобы увеличить биологическое разнообразие, что приблизило их к первоначальному замыслу, как показано на первом скриншоте.

Игровой мир

Чтобы добиться значительного улучшения игрового мира, Nixxes проанализировали все деревни, аванпосты и города, выявляя области, которые казались пустыми или где могли бы улучшить реалистичность и погружение.

Разработка обновлённой версии для PS5 позволила авторам использовать увеличенный объем доступной памяти, что позволило значительно увеличить количество неигровых персонажей. Добавлено гораздо больше мест, где NPC могут стоять, сидеть, работать и удовлетворять свои потребности. Также NPC перестали стоять на месте и почти каждый занят чем-либо.

Улучшение ландшафта

Команда использовала библиотеку материалов нового поколения, созданную для Horizon Forbidden West, чтобы значительно улучшить качество материалов, используемых для ландшафта, объектов и зданий в ремастере.

Все материалы для ландшафта Horizon Zero Dawn были заменены на их новые аналоги из Horizon Forbidden West. Однако чтобы соответствовать эстетике оригинала разработчики тщательно доработали и отшлифовали каждый отдельный материал.

В дополнение к обновлению всех текстур и материалов ландшафта, добавлен деформируемый снег и песок. Деформация снега впервые появилась в дополнении Frozen Wilds

Оживление диалогов

Для Horizon Zero Dawn Remastered записали более10 часов дополнительных движений персонажей, что вдохнёт в игровые диалоги больше жизни и похожими на те, что были в Horizon Forbidden West.

Наряду с обновленной анимацией тела, для разговоров была создана новая анимация лица, а также обновили освещение, чтобы оно было ближе к тому, что есть в Horizon Forbidden West.

Улучшение детализации персонажей

В Horizon Zero Dawn Remastered значительно улучшены модели персонажей. Многие улучшения в таких областях, как детализация, оттенки кожи, качество волос и наряды, были перенесены из Horizon Forbidden West.

Были улучшены различные шейдеры для улучшения визуального качества. Улучшена модель детской и взрослой версии Элой — волосы, глаза, мелкие частицы и волосяной покров на лице.

В оригинале только Элой реагирует и меняется при изменениях погодных условий. При создании ремастера Nixxes обеспечили всех персонажаей-компаньонов такой функцией. Теперь игроки увидят, как Элой и её спутники реагируют на теплую и холодную погоду.

В турецком PS Store игра стоит 1750 лир. Однако у тех, у кого куплена игра, апгрейд до обновлённой версии будет стоить всего 350 лир. Обновить игру, купленную в российском PS Store, никак нельзя.
Обновиться могут также те, кто получил проект по акции Play At Home. Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября.

Источник  
0
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

" оттенки кожи, качество волос и наряды, были перенесены из Horizon Forbidden West."
Вот это как-то пугает...

7
Batchankoff

Вау! Но нет, спасибо)

0
Allexandrr

"Nixxes детально рассказали" ну то как в америке семинары проходят на тему: Почему нужно покупать новый ифон после выхода )) Все ж дураки, сами не догадаются )

0
Jarvis666

Довести до уровня FW = даунгрейднуть игру

0
Destroited

в кратце "как уничтожить и без того убогую игру для чайников"

0
SharpDuke

А можно сделать так, чтобы новую графику было видно без этих пояснений?

0
Mirrorphoenix

Я так понял сони купила этих долбоежиков. Теперь они везде будут хвалит все что делать сони.

0
kotasha

Не нужные ремастер который никто не просил, сони вообще странные есть куча старых игр времен с пс3, а они портируют игру которой не нужно особых ни каких обновлений.

0