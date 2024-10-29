Nvidia напомнила, что Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и другие игры получат поддержку DLSS 3

Технологии RTX от NVIDIA продолжают расширять свои горизонты, предлагая улучшения для более чем 600 игр и приложений. В числе ожидаемых релизов, использующих DLSS 3, находятся Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и Red Dead Redemption. Эти технологии, такие как NVIDIA Reflex и трассировка лучей, значительно улучшают качество графики и производительность игр.
Dragon Age: The Veilguard выходит уже завтра и уже вызывает неоднозначные отзывы. После релиза пользователи видеокарт GeForce RTX смогут воспользоваться DLSS 3 для улучшения изображения с отражениями и окклюзией. Особенности Frame Generation и Super Resolution позволят повысить производительность в 4K с активной трассировкой лучей. Для тех, кто не обладает совместимыми видеокартами, доступна возможность игры через GeForce NOW — при покупке 6-месячного членства до 30 октября вы получите Dragon Age: The Veilguard бесплатно.
Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября, предложив аналогичные функции DLSS 3, включая Frame Generation и Super Resolution. Для улучшения отзывчивости игры в случае задержек можно использовать NVIDIA Reflex. NVIDIA уже выпустила специальный драйвер GeForce Game Ready для подготовки оборудования к выходу этого ремастера.
Также стоит отметить, что Red Dead Redemption вышедшая сегодня на ПК с поддержкой DLSS 3, что включает улучшения, такие как 4K разрешение и возможность работы с ультраширокими мониторами.
К тому же, недавно добавлена поддержка DLSS 3 в Torque Drift 2, гоночную игру от Grease Monkey Games. NVIDIA активно внедряет DLSS в новые и старые игры, что открывает новые возможности для геймеров. Полный список игр с поддержкой RTX можно найти на сайте NVIDIA, где представлены более 600 проектов.
Мусорной игре мусорные технологии. Даже трассировку пути не завезли клованы из нвидева.
Ахахах, ну да куда им до мусорного FSR от Амуде, и то его в игры не завозят даже, потому что Амуде кончилась в видеокартах ахахахах
Вот честно, вообще по фиг.
С таким графоном в Dragon Age ничего не поможет, никакой РТХ. // Александр Старшов
С таким стилем, да... // Андрей Гладилин
Всё равно.
Намек что этот дурно пахнущий кусок без дорисовки кадров не играбелен
Такие игры не по моей части.
вообще плевать
Да фиг сними.
Ну если там подписка на 6 месяцев стоит 300 рублей- то можно и купить.
Мой комп (да и вообще любой комп, даже топовый) вейлгард вряд-ли потянет, а так хоть увижу как они обкакались.