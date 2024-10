Nvidia напомнила, что Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и другие игры получат поддержку DLSS 3

Технологии RTX от NVIDIA продолжают расширять свои горизонты, предлагая улучшения для более чем 600 игр и приложений. В числе ожидаемых релизов, использующих DLSS 3, находятся Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и Red Dead Redemption. Эти технологии, такие как NVIDIA Reflex и трассировка лучей, значительно улучшают качество графики и производительность игр.

Dragon Age: The Veilguard выходит уже завтра и уже вызывает неоднозначные отзывы. После релиза пользователи видеокарт GeForce RTX смогут воспользоваться DLSS 3 для улучшения изображения с отражениями и окклюзией. Особенности Frame Generation и Super Resolution позволят повысить производительность в 4K с активной трассировкой лучей. Для тех, кто не обладает совместимыми видеокартами, доступна возможность игры через GeForce NOW — при покупке 6-месячного членства до 30 октября вы получите Dragon Age: The Veilguard бесплатно.

Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября, предложив аналогичные функции DLSS 3, включая Frame Generation и Super Resolution. Для улучшения отзывчивости игры в случае задержек можно использовать NVIDIA Reflex. NVIDIA уже выпустила специальный драйвер GeForce Game Ready для подготовки оборудования к выходу этого ремастера.

Также стоит отметить, что Red Dead Redemption вышедшая сегодня на ПК с поддержкой DLSS 3, что включает улучшения, такие как 4K разрешение и возможность работы с ультраширокими мониторами.

К тому же, недавно добавлена поддержка DLSS 3 в Torque Drift 2, гоночную игру от Grease Monkey Games. NVIDIA активно внедряет DLSS в новые и старые игры, что открывает новые возможности для геймеров. Полный список игр с поддержкой RTX можно найти на сайте NVIDIA, где представлены более 600 проектов.