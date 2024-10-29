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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 158 оценок

Nvidia напомнила, что Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и другие игры получат поддержку DLSS 3

butcher69
Новости

Технологии RTX от NVIDIA продолжают расширять свои горизонты, предлагая улучшения для более чем 600 игр и приложений. В числе ожидаемых релизов, использующих DLSS 3, находятся Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и Red Dead Redemption. Эти технологии, такие как NVIDIA Reflex и трассировка лучей, значительно улучшают качество графики и производительность игр.

Dragon Age: The Veilguard выходит уже завтра и уже вызывает неоднозначные отзывы. После релиза пользователи видеокарт GeForce RTX смогут воспользоваться DLSS 3 для улучшения изображения с отражениями и окклюзией. Особенности Frame Generation и Super Resolution позволят повысить производительность в 4K с активной трассировкой лучей. Для тех, кто не обладает совместимыми видеокартами, доступна возможность игры через GeForce NOW — при покупке 6-месячного членства до 30 октября вы получите Dragon Age: The Veilguard бесплатно.

Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября, предложив аналогичные функции DLSS 3, включая Frame Generation и Super Resolution. Для улучшения отзывчивости игры в случае задержек можно использовать NVIDIA Reflex. NVIDIA уже выпустила специальный драйвер GeForce Game Ready для подготовки оборудования к выходу этого ремастера.

Также стоит отметить, что Red Dead Redemption вышедшая сегодня на ПК с поддержкой DLSS 3, что включает улучшения, такие как 4K разрешение и возможность работы с ультраширокими мониторами.

К тому же, недавно добавлена поддержка DLSS 3 в Torque Drift 2, гоночную игру от Grease Monkey Games. NVIDIA активно внедряет DLSS в новые и старые игры, что открывает новые возможности для геймеров. Полный список игр с поддержкой RTX можно найти на сайте NVIDIA, где представлены более 600 проектов.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
AMD Ryzen

Мусорной игре мусорные технологии. Даже трассировку пути не завезли клованы из нвидева.

2
OmniscientCayden

Ахахах, ну да куда им до мусорного FSR от Амуде, и то его в игры не завозят даже, потому что Амуде кончилась в видеокартах ахахахах

0
RattyCarina

Вот честно, вообще по фиг.

0
Пользователь ВКонтакте

С таким графоном в Dragon Age ничего не поможет, никакой РТХ. // Александр Старшов

0
Пользователь ВКонтакте

С таким стилем, да... // Андрей Гладилин

0
SOLUS5678

Всё равно.

-1
Haim Agihev

Намек что этот дурно пахнущий кусок без дорисовки кадров не играбелен

-1
В_о_л_ь_к_а

Такие игры не по моей части.

-1
malars0

вообще плевать

-2
kotasha

Да фиг сними.

-2
PeaceDuke72

Ну если там подписка на 6 месяцев стоит 300 рублей- то можно и купить.
Мой комп (да и вообще любой комп, даже топовый) вейлгард вряд-ли потянет, а так хоть увижу как они обкакались.

-3