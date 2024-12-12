Обновление 1.4 для ремастера Horizon Zero Dawn добавляет трансмог нарядов и вносит улучшения и исправления

Nixxes и Guerrilla Games объявили о выходе патча 1.4 для ремастера Horizon Zero Dawn на ПК. Это обновление добавляет функцию трансмогрификации, позволяя вам применить другой облик к доспехам Элой. Для этого откройте инвентарь, перейдите в раздел «Наряды» и выберите «Применить облик» на наряде, который вы хотите видеть во время игры. Обновление также исправляет различные ошибки и сбои на основе отзывов игроков.
Примечания к патчу:
- Добавлена функциональность трансмогрификации нарядов.
- Исправлен сбой, который мог произойти при применении катушек к оружию или нарядам с помощью мыши и клавиатуры.
- Исправлена ошибка, из-за которой концентрация могла неожиданно активироваться.
- Улучшения в микшировании звука для уменьшения чрезмерной реверберации в определенных областях.
- Настройки микширования звука для панорамирования диалогов разговоров.
- Различные улучшения громкости и баланса звука.
- Ускорение ездового животного теперь работает как задумано, постепенно увеличивая скорость при нажатии кнопки ускорения.
- Прицеливание движением теперь работает как задумано при езде на ездовом животном.
- Steam Input теперь работает правильно, если контроллер подключен после запуска игры.
- Контроллеры, подключенные к Steam Deck, теперь работают как задумано при использовании Steam Remote Play
- Ползунок интенсивности основной вибрации теперь будет правильно применяться к вибрации в игре при использовании контроллера DualSense с Steam Input.
- Исправлена ошибка, из-за которой загрузка иногда зависала при использовании графической предустановки High.
- Исправлена ошибка, из-за которой музыка не воспроизводилась во время сцены в задании «Великие тайны Земли».
- Исправлена ошибка в Грани Песни, из-за которой игроки не могли вставать со стула при использовании мыши и клавиатуры.
- Уменьшено двоение частиц снега при использовании AMD FSR или Intel XeSS масштабирования.
- Исправлена ошибка, из-за которой Нил исчезал после разговора с ним во время Повода для тревоги.
- Различные исправления ошибок, связанных с автоматическим подбором.
- Исправления различных ошибок и незначительных визуальных проблем.
- Улучшения стабильности.