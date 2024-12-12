Обновление 1.4 для ремастера Horizon Zero Dawn добавляет трансмог нарядов и вносит улучшения и исправления

Nixxes и Guerrilla Games объявили о выходе патча 1.4 для ремастера Horizon Zero Dawn на ПК. Это обновление добавляет функцию трансмогрификации, позволяя вам применить другой облик к доспехам Элой. Для этого откройте инвентарь, перейдите в раздел «Наряды» и выберите «Применить облик» на наряде, который вы хотите видеть во время игры. Обновление также исправляет различные ошибки и сбои на основе отзывов игроков.

Примечания к патчу: