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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 382 оценки

Обновление 1.4 для ремастера Horizon Zero Dawn добавляет трансмог нарядов и вносит улучшения и исправления

monk70
Новости

Nixxes и Guerrilla Games объявили о выходе патча 1.4 для ремастера Horizon Zero Dawn на ПК. Это обновление добавляет функцию трансмогрификации, позволяя вам применить другой облик к доспехам Элой. Для этого откройте инвентарь, перейдите в раздел «Наряды» и выберите «Применить облик» на наряде, который вы хотите видеть во время игры. Обновление также исправляет различные ошибки и сбои на основе отзывов игроков.

Примечания к патчу:

  • Добавлена ​​функциональность трансмогрификации нарядов.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при применении катушек к оружию или нарядам с помощью мыши и клавиатуры.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой концентрация могла неожиданно активироваться.
  • Улучшения в микшировании звука для уменьшения чрезмерной реверберации в определенных областях.
  • Настройки микширования звука для панорамирования диалогов разговоров.
  • Различные улучшения громкости и баланса звука.
  • Ускорение ездового животного теперь работает как задумано, постепенно увеличивая скорость при нажатии кнопки ускорения.
  • Прицеливание движением теперь работает как задумано при езде на ездовом животном.
  • Steam Input теперь работает правильно, если контроллер подключен после запуска игры.
  • Контроллеры, подключенные к Steam Deck, теперь работают как задумано при использовании Steam Remote Play
  • Ползунок интенсивности основной вибрации теперь будет правильно применяться к вибрации в игре при использовании контроллера DualSense с Steam Input.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой загрузка иногда зависала при использовании графической предустановки High.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой музыка не воспроизводилась во время сцены в задании «Великие тайны Земли».
  • Исправлена ​​ошибка в Грани Песни, из-за которой игроки не могли вставать со стула при использовании мыши и клавиатуры.
  • Уменьшено двоение частиц снега при использовании AMD FSR или Intel XeSS масштабирования.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Нил исчезал после разговора с ним во время Повода для тревоги.
  • Различные исправления ошибок, связанных с автоматическим подбором.
  • Исправления различных ошибок и незначительных визуальных проблем.
  • Улучшения стабильности.
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