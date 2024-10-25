Опубликованы системные требования к ПК ремастера Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered должна выйти через несколько дней на ПК и PS5. Ремастер по сути переносит все обновления движка и функции, показанные в сиквеле Horizon Forbidden West, в Horizon Zero Dawn. Предстоящий ремастер Horizon Zero Dawn больше соответствует чему-то вроде The Last of Us Part 1, а не традиционным HD-ремастерам. Кроме того, ремастер также поставляется со всеми улучшениями, связанными с игровым процессом, показанными в Horizon Forbidden West.
Сегодня стали известны системные требованияе к ПК Horizon Zero Dawn Remastered. Для запуска игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 5500 XT 4GB, 16 ГБ ОЗУ.
Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA видеокарту GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 и также 16 ГБ ОЗУ. В обоих случаях указана необходимость иметь на SSD 135 ГБ свободного места.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 5500 XT 4GB
- Место на диске: 135 ГБ SSD
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700
- Место на диске: 135 ГБ SSD
Цена такому 100 рублей, максимум 110
дешево не плач ты же не бомж
Ты плати. А мы бесплатно заберем.
Причем тут бомж не бомж, зачем платить деньги за игру с минимальными изменениями? Я бы вообще отменил ремастеры игр, или если они и есть пускай стоят в 80% дешевле чем оригинал, так как никакой кропотливый работы не делается в ремастерах, кроме прогонки через нейросети, с таким даже школьник справится. И когда этот кал продают по полной цене оригинала - это смешно. Хватит жрать кал.
воровать это не бесплатно
А мы разве деньги отдаём, чтобы скачивать игры с торрента? Как раз таки бесплатно. Да и тем более, что эту игру не хотят продавать русским. Аргумент "Так можно купить гифт\ключ\активацию" - не аргумент, так как этим мы набиваем карманы не разработчику, а перекупщику. А существование этой игры - бессмысленно, так как ещё есть не устаревший оригинал. Вывод - сони хотят срубить побольше лёгких денег на своих потребителях, ничего нового...
Оригинал уже имеется.Вполне хватает
Интересно, требования для обычной версии есть у кого чтоб сравнить
то что было ранее рекомендуемые, теперь минимальные +-
Тут надо с Forbidden West сравнивать, а они почти такие же
ну и для кого они это высра ли?
Ну по крайней мере для меня. Я не проходил первую часть. А тут отличный повод.
основное требование это невосприимчивость к духоте когда нужно играть сюжет с салфетки убивая триллион трех типов роботов с миллионом hp каждый
У меня есть оригинал. А платить деньги за точно такую же игру это ид0тизм
Ну прям такое же) Да, сюжет то тот же, но, что картинка, что катсцены и прочая детализация будет переделанной. И игра, явно, будет восприниматься по другому. Да и деньги я платить не буду.)
Следующий ремастер будет Horizon: Forbidden West или нет? Но думаю на новых консолях PS6, точно будет.
ну да, пора бы, а то простаивает зря, уже скоро целых два года будет игре, а ремастера до сих пор нет
Да и фиг с ними, надоели выпускать не нужные ремастеры, лучше что та стоящие выпустили.
А где "быть небинарной личностью"?
Мне кажется, ну вот самый из всех самых ненужных ремастепов) // Дмитрий Васильев
Мне просто интересно, вот как разработчики горизонта нулевого дауна представляют себе набор весом человека ОСНОВНОЙ активностью которого являются БЕГ и прыжки 😂.
Посмотри шоу толстушек
Так они там изначально толстые, и вес сбрасывают, а ггшка тут изначально худой была.. 🤷
Опять школьник ноют.
Вы хоть представляете сколько стоит месяц работы студии? // Александр Дельтазавр
Да срать все хотели на студию и издателя. Почему игроков это вообще должно волновать? Для игрока важно качество игры. А сколько там чё стоит, в каких условиях работают разрабы это проблема издателя или самих разрабов если это инди студия.