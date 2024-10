Опубликованы системные требования к ПК ремастера Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered должна выйти через несколько дней на ПК и PS5. Ремастер по сути переносит все обновления движка и функции, показанные в сиквеле Horizon Forbidden West, в Horizon Zero Dawn. Предстоящий ремастер Horizon Zero Dawn больше соответствует чему-то вроде The Last of Us Part 1, а не традиционным HD-ремастерам. Кроме того, ремастер также поставляется со всеми улучшениями, связанными с игровым процессом, показанными в Horizon Forbidden West.

Сегодня стали известны системные требованияе к ПК Horizon Zero Dawn Remastered. Для запуска игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 5500 XT 4GB, 16 ГБ ОЗУ.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA видеокарту GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 и также 16 ГБ ОЗУ. В обоих случаях указана необходимость иметь на SSD 135 ГБ свободного места.

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 5500 XT 4GB

Место на диске: 135 ГБ SSD

Рекомендованные: