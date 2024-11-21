Патч 1.3 для Horizon Zero Dawn Remastered на ПК добавляет функцию автоподбора и вносит различные правки и улучшения

Команды Nixxes и Guerrilla сообщили о выпуске патча 1.3 для ПК-версии Horizon Zero Dawn Remastered. Это обновление добавляет функцию автоматического подбора и режим дальтонизма, а также включает различные улучшения и исправления ошибок на основе отзывов игроков.

Заметки об патче: