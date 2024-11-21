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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 314 оценок

Патч 1.3 для Horizon Zero Dawn Remastered на ПК добавляет функцию автоподбора и вносит различные правки и улучшения

monk70
Новости

Команды Nixxes и Guerrilla сообщили о выпуске патча 1.3 для ПК-версии Horizon Zero Dawn Remastered. Это обновление добавляет функцию автоматического подбора и режим дальтонизма, а также включает различные улучшения и исправления ошибок на основе отзывов игроков.

Заметки об патче:

  • Добавлена ​​опция автоматического подбора в настройку подбора.
  • Режим дальтонизма теперь доступен в настройках доступности.
  • Глаза машины теперь мигают перед атакой, как и предполагалось.
  • Вибрация теперь также работает для контроллеров DualSense, подключенных по Bluetooth.
  • Пользовательские сопоставления клавиш и привязки кнопок для действий ездока теперь конфликтуют, как и предполагалось, при привязке нескольких действий к одной клавише или кнопке.
  • Устранена редкая проблема, когда ворота в Меридиан не загружались правильно при первой встрече.
  • Исправлены различные ошибки и незначительные визуальные проблемы.
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
jax baron

2 часть бы патчами подтянули

3
natrogrii

чего там подтягивать то, прошёл на последнем патче без единого бага-вылета

2
SteadyMorgathus natrogrii

Я вообще сразу после выхода прошел без патчей и все было четко,там тряска была у обладателей шдд и дешевых ссд.

0
Playground C0rrupt WH0RE

Я на GTX 1070 на средне-высоких 55-65фпс игру прошел полностью, по-моему с оптимизацией у нее все норм!

0
fundamentalist

ну и где он? Че толку от новости, когда самого патча нет отдельно

0
SteadyMorgathus

Что б ты готовился к скорому появлению)

1
Playground C0rrupt WH0RE

с предыдущим было так-же, через день, два выложат! нужно немного терпения)

0
Playground C0rrupt WH0RE

Вопрос к тем кто играет в ремастер не в комплит едишин!!! именно в ремастер, как исправить такое явление, когда играю бывает картинка как будто не сфокусированная, бывают такие моменты, только днем ( вигре ) ночью таких проблем нет! картинка четкая!

0
Пользователь ВКонтакте

Что оригинал устарел ? Снова покупать да ? // Алексей Щелоков

0