Патч 1.3 для Horizon Zero Dawn Remastered на ПК добавляет функцию автоподбора и вносит различные правки и улучшения

Команды Nixxes и Guerrilla сообщили о выпуске патча 1.3 для ПК-версии Horizon Zero Dawn Remastered. Это обновление добавляет функцию автоматического подбора и режим дальтонизма, а также включает различные улучшения и исправления ошибок на основе отзывов игроков.
Заметки об патче:
- Добавлена опция автоматического подбора в настройку подбора.
- Режим дальтонизма теперь доступен в настройках доступности.
- Глаза машины теперь мигают перед атакой, как и предполагалось.
- Вибрация теперь также работает для контроллеров DualSense, подключенных по Bluetooth.
- Пользовательские сопоставления клавиш и привязки кнопок для действий ездока теперь конфликтуют, как и предполагалось, при привязке нескольких действий к одной клавише или кнопке.
- Устранена редкая проблема, когда ворота в Меридиан не загружались правильно при первой встрече.
- Исправлены различные ошибки и незначительные визуальные проблемы.
2 часть бы патчами подтянули
чего там подтягивать то, прошёл на последнем патче без единого бага-вылета
Я вообще сразу после выхода прошел без патчей и все было четко,там тряска была у обладателей шдд и дешевых ссд.
Я на GTX 1070 на средне-высоких 55-65фпс игру прошел полностью, по-моему с оптимизацией у нее все норм!
ну и где он? Че толку от новости, когда самого патча нет отдельно
Что б ты готовился к скорому появлению)
с предыдущим было так-же, через день, два выложат! нужно немного терпения)
Вопрос к тем кто играет в ремастер не в комплит едишин!!! именно в ремастер, как исправить такое явление, когда играю бывает картинка как будто не сфокусированная, бывают такие моменты, только днем ( вигре ) ночью таких проблем нет! картинка четкая!
Что оригинал устарел ? Снова покупать да ? // Алексей Щелоков