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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 240 оценок

Первый патч Horizon Zero Dawn Remastered для ПК приносит улучшения производительности и стабильности

monk70
Новости

Nixxes выпустила первое обновление для ПК для Horizon Zero Dawn Remastered и опубликовала полные примечания к патчу. Согласно журналу изменений, этот первый патч содержит некоторые исправления ошибок и вносит некоторые улучшения производительности и стабильности.

Если говорить более подробно, патч 1.1 исправляет сбой, который мог возникнуть у некоторых игроков при настройке управления мышью и клавиатурой. Он также исправляет ошибку, которая могла приводить к исчезновению и/или мерцанию теней в Меридиане при игре на сверхшироких разрешениях, а также ошибку, из-за которой лук мог казаться парящим в кинематографическом ролике.

Благодаря этому обновлению предварительно отрендеренные кат-сцены теперь будут иметь ту же громкость звука, что и игровой процесс. И, как уже было сказано, обновление приносит некоторые общие улучшения производительности и стабильности.

Заметки о выпуске патча 1.1 для Horizon Zero Dawn Remastered:

  • Громкость предварительно отрендеренных кат-сцен теперь такая же, как и у игрового процесса.
  • Улучшения, связанные с вводом Steam.
  • Устранен сбой, который мог возникнуть у некоторых игроков при настройке управления мышью и клавиатурой.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой в Меридиане при игре на сверхшироких разрешениях могли исчезать и/или мерцать тени.
  • Маркеры HUD для целей теперь отображаются правильно при использовании пользовательской настройки поля зрения.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой лук мог выглядеть парящим в кинематографическом ролике.
  • Различные улучшения пользовательского интерфейса.
  • Улучшения производительности.
  • Улучшения стабильности.
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Evil 001

ДЛЯ ТЕХ, КОГО РАЗДРАЖАЕТ ПСН

псн легко убирается. Инструкция для тех, у кого стим версия:

1 - выбираете игру, кликаете правой кнопки мыши по игре, выбираете СВОЙСТВА

2 - в СВОЙСТВАХ в графе ОБЩИЕ в самом низу в графе ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА вставляете следующую подпись (-showlinkingqr) без скобок.

3 - запускаете игру, на том экране где будет указано о привязке к псн - соглашаетесь, игра перепрыгнет этот шаг и запустится, в дальнейшем играете без привязки к псн.

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3357900583

4
riper789

Вот бы ещё убрали бы поганный psn было бы зашибись.

1
Janekste

Это да. Из-за PSN я в стиме обновиться не могу до ремастера, ибо в регионе моего аккаунта PSN недоступен. Вот нафига они его сюда привязали? Sony фигнёй страдает. Не хочет сони зарабатывать в 180 странах мира - видимо там не люди живут, по мнению Sony.

3
Evil 001

псн легко убирается. Инструкция для тех, у кого стим версия:

1 - выбираете игру, кликаете правой кнопки мыши по игре, выбираете СВОЙСТВА

2 - в СВОЙСТВАХ в графе ОБЩИЕ в самом низу в графе ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА вставляете следующую подпись (-showlinkingqr) без скобок.

3 - запускаете игру, на том экране где будет указано о привязке к псн - соглашаетесь, игра перепрыгнет этот шаг и запустится, в дальнейшем играете без привязки к псн.

1
PeaceDuke72 Janekste

А зачем обновляться до ремастера? Если так уж надо, то торрент в помощь.

1
ContemptuousWinters

Откройте Южные Врата Объятий 🙏

1
Evil 001

Южные врата - это вход в третью часть игры)))).

Горила не дают комментов, они лишь заявили, что это трилогия и сценарий написан для трилогии. Выход третьей части планируется в конце 25 либо начале 26 года. Что известно точно, Элой погибает в конце третьей части.

1
ContemptuousWinters Evil 001
Элой погибает в конце третьей части.

Тяжёлый спойлер...

1
Evil 001 ContemptuousWinters

))))

1
oleg21412

"👍"

0
qwerty1205

Замечательная игра про приключения девочки лицо-пирожок.

0
metseldr

игра хорошая, графика намного лучше стала

играю теперь только в ремастер

0
Destroited

Замечательная игра про приключения девочки лицо-пельмень.

-2