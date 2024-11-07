Первый патч Horizon Zero Dawn Remastered для ПК приносит улучшения производительности и стабильности

Nixxes выпустила первое обновление для ПК для Horizon Zero Dawn Remastered и опубликовала полные примечания к патчу. Согласно журналу изменений, этот первый патч содержит некоторые исправления ошибок и вносит некоторые улучшения производительности и стабильности.

Если говорить более подробно, патч 1.1 исправляет сбой, который мог возникнуть у некоторых игроков при настройке управления мышью и клавиатурой. Он также исправляет ошибку, которая могла приводить к исчезновению и/или мерцанию теней в Меридиане при игре на сверхшироких разрешениях, а также ошибку, из-за которой лук мог казаться парящим в кинематографическом ролике.

Благодаря этому обновлению предварительно отрендеренные кат-сцены теперь будут иметь ту же громкость звука, что и игровой процесс. И, как уже было сказано, обновление приносит некоторые общие улучшения производительности и стабильности.

Заметки о выпуске патча 1.1 для Horizon Zero Dawn Remastered: