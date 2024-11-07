Первый патч Horizon Zero Dawn Remastered для ПК приносит улучшения производительности и стабильности

Nixxes выпустила первое обновление для ПК для Horizon Zero Dawn Remastered и опубликовала полные примечания к патчу. Согласно журналу изменений, этот первый патч содержит некоторые исправления ошибок и вносит некоторые улучшения производительности и стабильности.
Если говорить более подробно, патч 1.1 исправляет сбой, который мог возникнуть у некоторых игроков при настройке управления мышью и клавиатурой. Он также исправляет ошибку, которая могла приводить к исчезновению и/или мерцанию теней в Меридиане при игре на сверхшироких разрешениях, а также ошибку, из-за которой лук мог казаться парящим в кинематографическом ролике.
Благодаря этому обновлению предварительно отрендеренные кат-сцены теперь будут иметь ту же громкость звука, что и игровой процесс. И, как уже было сказано, обновление приносит некоторые общие улучшения производительности и стабильности.
Заметки о выпуске патча 1.1 для Horizon Zero Dawn Remastered:
- Громкость предварительно отрендеренных кат-сцен теперь такая же, как и у игрового процесса.
- Улучшения, связанные с вводом Steam.
- Устранен сбой, который мог возникнуть у некоторых игроков при настройке управления мышью и клавиатурой.
- Исправлена ошибка, из-за которой в Меридиане при игре на сверхшироких разрешениях могли исчезать и/или мерцать тени.
- Маркеры HUD для целей теперь отображаются правильно при использовании пользовательской настройки поля зрения.
- Исправлена ошибка, из-за которой лук мог выглядеть парящим в кинематографическом ролике.
- Различные улучшения пользовательского интерфейса.
- Улучшения производительности.
- Улучшения стабильности.
ДЛЯ ТЕХ, КОГО РАЗДРАЖАЕТ ПСН
псн легко убирается. Инструкция для тех, у кого стим версия:
1 - выбираете игру, кликаете правой кнопки мыши по игре, выбираете СВОЙСТВА
2 - в СВОЙСТВАХ в графе ОБЩИЕ в самом низу в графе ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА вставляете следующую подпись (-showlinkingqr) без скобок.
3 - запускаете игру, на том экране где будет указано о привязке к псн - соглашаетесь, игра перепрыгнет этот шаг и запустится, в дальнейшем играете без привязки к псн.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3357900583
Вот бы ещё убрали бы поганный psn было бы зашибись.
Это да. Из-за PSN я в стиме обновиться не могу до ремастера, ибо в регионе моего аккаунта PSN недоступен. Вот нафига они его сюда привязали? Sony фигнёй страдает. Не хочет сони зарабатывать в 180 странах мира - видимо там не люди живут, по мнению Sony.
псн легко убирается. Инструкция для тех, у кого стим версия:
1 - выбираете игру, кликаете правой кнопки мыши по игре, выбираете СВОЙСТВА
2 - в СВОЙСТВАХ в графе ОБЩИЕ в самом низу в графе ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА вставляете следующую подпись (-showlinkingqr) без скобок.
3 - запускаете игру, на том экране где будет указано о привязке к псн - соглашаетесь, игра перепрыгнет этот шаг и запустится, в дальнейшем играете без привязки к псн.
А зачем обновляться до ремастера? Если так уж надо, то торрент в помощь.
Откройте Южные Врата Объятий 🙏
Южные врата - это вход в третью часть игры)))).
Горила не дают комментов, они лишь заявили, что это трилогия и сценарий написан для трилогии. Выход третьей части планируется в конце 25 либо начале 26 года. Что известно точно, Элой погибает в конце третьей части.
Тяжёлый спойлер...
))))
"👍"
Замечательная игра про приключения девочки лицо-пирожок.
игра хорошая, графика намного лучше стала
играю теперь только в ремастер
Замечательная игра про приключения девочки лицо-пельмень.