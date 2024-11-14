ПК-версия ремастера Horizon: Zero Dawn получила патч 1.2 с исправлениями и оптимизациями

Команды Nixxes и Guerrilla сообщили о выходе патча 1.2 для Horizon Zero Dawn Remastered на ПК. Это обновление включает в себя множество визуальных исправлений, исправлений ошибок, связанных со звуком и контроллером, а также множество других улучшений и оптимизаций.
Примечания к патчу (1.2.45.0)
- Улучшения, связанные с вводом Steam, для решения проблемы потери функциональности контроллера при определенных условиях.
- Улучшения звука в предварительно отрендеренных кат-сценах для решения проблем с громкостью и многоканальным выводом.
- Улучшен уровень детализации при осмотре поселений с очень большого расстояния.
- Теперь вы можете заряжать свой лук, выполняя перекат.
- Исправлены различные незначительные визуальные проблемы в игре.
- Удалены швы на шее, которые были видны у некоторых персонажей.
- Индейки теперь отображаются с правильным уровнем детализации на близком и дальнем расстоянии.
- Исправлена ошибка, из-за которой в Жажде Беса появлялись плавающие точки подъема.
- Исправлены визуальные проблемы с раскраской лиц персонажей при использовании графического пресета Средний или ниже.
- Движение камеры мыши в режиме фото не прерывается на многомониторных конфигурациях.
- Незначительные исправления ошибок в широкоэкранных кинематографических роликах.
- Различные исправления и улучшения пользовательского интерфейса.
- Улучшения производительности.