ПК-версия ремастера Horizon: Zero Dawn получила патч 1.2 с исправлениями и оптимизациями

Команды Nixxes и Guerrilla сообщили о выходе патча 1.2 для Horizon Zero Dawn Remastered на ПК. Это обновление включает в себя множество визуальных исправлений, исправлений ошибок, связанных со звуком и контроллером, а также множество других улучшений и оптимизаций.

Примечания к патчу (1.2.45.0)