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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 281 оценка

ПК-версия ремастера Horizon: Zero Dawn получила патч 1.2 с исправлениями и оптимизациями

monk70
Новости

Команды Nixxes и Guerrilla сообщили о выходе патча 1.2 для Horizon Zero Dawn Remastered на ПК. Это обновление включает в себя множество визуальных исправлений, исправлений ошибок, связанных со звуком и контроллером, а также множество других улучшений и оптимизаций.

Примечания к патчу (1.2.45.0)

  • Улучшения, связанные с вводом Steam, для решения проблемы потери функциональности контроллера при определенных условиях.
  • Улучшения звука в предварительно отрендеренных кат-сценах для решения проблем с громкостью и многоканальным выводом.
  • Улучшен уровень детализации при осмотре поселений с очень большого расстояния.
  • Теперь вы можете заряжать свой лук, выполняя перекат.
  • Исправлены различные незначительные визуальные проблемы в игре.
  • Удалены швы на шее, которые были видны у некоторых персонажей.
  • Индейки теперь отображаются с правильным уровнем детализации на близком и дальнем расстоянии.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой в Жажде Беса появлялись плавающие точки подъема.
  • Исправлены визуальные проблемы с раскраской лиц персонажей при использовании графического пресета Средний или ниже.
  • Движение камеры мыши в режиме фото не прерывается на многомониторных конфигурациях.
  • Незначительные исправления ошибок в широкоэкранных кинематографических роликах.
  • Различные исправления и улучшения пользовательского интерфейса.
  • Улучшения производительности.
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