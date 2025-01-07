PlayStation Studios объединяет усилия с Columbia Pictures для создания экранизации Horizon Zero Dawn

Sony анонсировала экранизацию Horizon Zero Dawn. На пресс-конференции CES 2025 было объявлено, что PlayStation Studios объединяет усилия с Columbia Pictures для переноса постапокалиптического приключения Guerrilla Games на большие экраны.
Horizon Zero Dawn рассказывает о приключениях Алой, охотницы, живущей в мире далекого будущего, где природа и гигантские машины существуют бок о бок. Игра завоевала множество наград и обрела огромную популярность благодаря увлекательному сюжету, яркому визуальному стилю и уникальному миру.
Глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш заявил:
«Columbia Pictures и PlayStation Productions находятся на ранней стадии разработки экранизации. Представьте себе: история Алой оживает в кинематографическом формате, где мир гигантских машин и человеческой отваги засияет на большом экране».
Columbia Pictures ранее выпустила успешный фильм Uncharted в 2022 году, и фанаты надеются, что новая адаптация оправдает их ожидания. О дате выхода фильма пока не сообщается, но уже сейчас проект вызывает огромный интерес.
это было лишь вопросом времени😔😔😔 // Фёдор Раскольников
Скорее всего бумажки были подписаны еще до того, как выяснилось, что популярность этой серии не так высока, как они себе представляли.
Сомневаюсь, что фильм сможет отбить даже вложенные деньги на создание. Хорайзон это не локомотив плойки ради которого стоит строить разноплановые проекты. Тот же лего показал, насколько аудитория нуждается в нем.
А толку?