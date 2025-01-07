ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 456 оценок

PlayStation Studios объединяет усилия с Columbia Pictures для создания экранизации Horizon Zero Dawn

butcher69
Новости

Sony анонсировала экранизацию Horizon Zero Dawn. На пресс-конференции CES 2025 было объявлено, что PlayStation Studios объединяет усилия с Columbia Pictures для переноса постапокалиптического приключения Guerrilla Games на большие экраны.

Horizon Zero Dawn рассказывает о приключениях Алой, охотницы, живущей в мире далекого будущего, где природа и гигантские машины существуют бок о бок. Игра завоевала множество наград и обрела огромную популярность благодаря увлекательному сюжету, яркому визуальному стилю и уникальному миру.

Глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш заявил:
«Columbia Pictures и PlayStation Productions находятся на ранней стадии разработки экранизации. Представьте себе: история Алой оживает в кинематографическом формате, где мир гигантских машин и человеческой отваги засияет на большом экране».

Columbia Pictures ранее выпустила успешный фильм Uncharted в 2022 году, и фанаты надеются, что новая адаптация оправдает их ожидания. О дате выхода фильма пока не сообщается, но уже сейчас проект вызывает огромный интерес.

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

это было лишь вопросом времени😔😔😔 // Фёдор Раскольников

1
smallhell

Скорее всего бумажки были подписаны еще до того, как выяснилось, что популярность этой серии не так высока, как они себе представляли.

1
Just-a-your-King

Сомневаюсь, что фильм сможет отбить даже вложенные деньги на создание. Хорайзон это не локомотив плойки ради которого стоит строить разноплановые проекты. Тот же лего показал, насколько аудитория нуждается в нем.

1
Кей Овальд

А толку?

-1