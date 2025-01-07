PlayStation Studios объединяет усилия с Columbia Pictures для создания экранизации Horizon Zero Dawn

Sony анонсировала экранизацию Horizon Zero Dawn. На пресс-конференции CES 2025 было объявлено, что PlayStation Studios объединяет усилия с Columbia Pictures для переноса постапокалиптического приключения Guerrilla Games на большие экраны.

Horizon Zero Dawn рассказывает о приключениях Алой, охотницы, живущей в мире далекого будущего, где природа и гигантские машины существуют бок о бок. Игра завоевала множество наград и обрела огромную популярность благодаря увлекательному сюжету, яркому визуальному стилю и уникальному миру.

Глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш заявил:

«Columbia Pictures и PlayStation Productions находятся на ранней стадии разработки экранизации. Представьте себе: история Алой оживает в кинематографическом формате, где мир гигантских машин и человеческой отваги засияет на большом экране».

Columbia Pictures ранее выпустила успешный фильм Uncharted в 2022 году, и фанаты надеются, что новая адаптация оправдает их ожидания. О дате выхода фильма пока не сообщается, но уже сейчас проект вызывает огромный интерес.