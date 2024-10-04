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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 112 оценок

По словам разработчиков, HZD Remastered - это "первый крупный контент-проект для PlayStation"

Gruz_
Новости

PlayStation вступила в активную фазу ремастеров/ремейков. Дилогия The Last of Us, Uncharted, Until Dawn, Horizon, и это, скорее всего, далеко не конец.

Один из разработчиков из студии Nixxes, которая занимается портированием и римейками игр Sony, сообщил, что ремастер Horizon Zero Dawn - это «первый крупный контент-проект для PlayStation», и судя по всему, таких ремастеров будет все больше.

Не лишним будет напомнить, что, по слухам, в разработке находится ремастер Days Gone, так что остается только догадываться, какие еще игры Sony намерена перевыпустить.

-30
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

Пора выпускать новые ремастеры лезбух 1/2

9
hangloose

так Элой тоже лезбуха)))

5
kaiberserk hangloose

И женщина кошка как оказывается. Им самим не угарно такую херню вплетать?

-1
pyw hangloose

Элой вполне может быть би)

-1
Нейтан Дрейк

Где Бладборн?

6
Шмоня Натанзон

Ты че? В него надо вкладываться, работать над ним.....а вот Демон Соулс, прикрутить новый фильтр, пару ползунков и написать ремастер, готово, с вас лохи 70 евро)

-2
Нейтан Дрейк Шмоня Натанзон

Так Хорайзон тоже с PS4.

0
caliskan

Да исходники похерили видимо. Ничем другим нельзя объяснить такое игнорирование этой игры

2
MNM 1985
0
0ncnjqybr
Где Бладборн?

На ПК, до Нового Года сыграем в ремастер.

0
kotasha

Проходное поколения, из экзов игр почти нет, но мы вам ещё раз hd патч продадим.

5
антон фекалис

во клоуны! настолько крупный проект что поменяли текстурки, а игры 10 летней давности GoW, infamous, bloodborne оставили позади

2
rei_nyasha

где ремастеры игр с пс3

2
AlexFoRestor

Нужен ремастер Helldivers 2, без вариантов

1
Wing42
По словам разработчиков, HZD Remastered - это "первый крупный контент-проект для PlayStation"

Это чё они методичку с текстом у разработчиков всратого Сонсорда взяли?

0
malars0

крупный и бесполезный

0
Антон Патриарх Логвинов

Полагаю можно назвать "это" ААААА-игрой.

0
William Dwight

После Days Gone у них останется только GOW. Так ведь?

-1
Ellie Williams

обе части уже выпустили на пк

0
William Dwight Ellie Williams

причем здесь пк, речь идет о ремастерах

1