По словам разработчиков, HZD Remastered - это "первый крупный контент-проект для PlayStation"

PlayStation вступила в активную фазу ремастеров/ремейков. Дилогия The Last of Us, Uncharted, Until Dawn, Horizon, и это, скорее всего, далеко не конец.

Один из разработчиков из студии Nixxes, которая занимается портированием и римейками игр Sony, сообщил, что ремастер Horizon Zero Dawn - это «первый крупный контент-проект для PlayStation», и судя по всему, таких ремастеров будет все больше.

Не лишним будет напомнить, что, по слухам, в разработке находится ремастер Days Gone, так что остается только догадываться, какие еще игры Sony намерена перевыпустить.