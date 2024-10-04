По словам разработчиков, HZD Remastered - это "первый крупный контент-проект для PlayStation"

PlayStation вступила в активную фазу ремастеров/ремейков. Дилогия The Last of Us, Uncharted, Until Dawn, Horizon, и это, скорее всего, далеко не конец.
Один из разработчиков из студии Nixxes, которая занимается портированием и римейками игр Sony, сообщил, что ремастер Horizon Zero Dawn - это «первый крупный контент-проект для PlayStation», и судя по всему, таких ремастеров будет все больше.
Не лишним будет напомнить, что, по слухам, в разработке находится ремастер Days Gone, так что остается только догадываться, какие еще игры Sony намерена перевыпустить.
Пора выпускать новые ремастеры лезбух 1/2
так Элой тоже лезбуха)))
И женщина кошка как оказывается. Им самим не угарно такую херню вплетать?
Элой вполне может быть би)
Где Бладборн?
Ты че? В него надо вкладываться, работать над ним.....а вот Демон Соулс, прикрутить новый фильтр, пару ползунков и написать ремастер, готово, с вас лохи 70 евро)
Так Хорайзон тоже с PS4.
Да исходники похерили видимо. Ничем другим нельзя объяснить такое игнорирование этой игры
На ПК, до Нового Года сыграем в ремастер.
Проходное поколения, из экзов игр почти нет, но мы вам ещё раз hd патч продадим.
во клоуны! настолько крупный проект что поменяли текстурки, а игры 10 летней давности GoW, infamous, bloodborne оставили позади
где ремастеры игр с пс3
Нужен ремастер Helldivers 2, без вариантов
Это чё они методичку с текстом у разработчиков всратого Сонсорда взяли?
крупный и бесполезный
Полагаю можно назвать "это" ААААА-игрой.
После Days Gone у них останется только GOW. Так ведь?
обе части уже выпустили на пк
причем здесь пк, речь идет о ремастерах