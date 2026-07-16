По слухам, Sony готовила анимационный сериал по Horizon Zero Dawn - судьба проекта остаётся неизвестной

Во вселенной Horizon мог появиться ещё один экранный проект. По данным инсайдера V Scooper, Sony Animation вела разработку анимационного сериала по мотивам Horizon Zero Dawn. При этом, как утверждает источник, работа над ним продолжалась даже после того, как Sony решила сосредоточиться на полнометражной экранизации франшизы.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также неизвестно, находится ли проект в активной разработке или был отменён. Поэтому сведения о мультсериале пока следует воспринимать исключительно как слух.

Ранее Sony действительно планировала выпустить сериал по Horizon совместно с Netflix, однако впоследствии проект был закрыт. Позже компания изменила стратегию и официально объявила о работе над полнометражным фильмом по Horizon Zero Dawn, объяснив отказ от сериального формата творческими причинами.

Если информация V Scooper окажется достоверной, это может означать, что Sony в разное время рассматривала сразу несколько способов расширить вселенную Horizon за пределами игр. Однако до официальных заявлений со стороны PlayStation или Sony Animation говорить о судьбе анимационного сериала преждевременно.