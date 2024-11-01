Ремастер Horizon Zero Dawn на ПК получил первый хотфикс

Nixxes и Guerrilla сообщили, что для ПК-версии Horizon Zero Dawn Remastered стало доступен хотфикс 1.0.38.0. Согласно официальным примечаниям к патчу, последнее обновление исправляет сбои бенчмарка, активацию навыка концентрации и функциональность переключения прицеливания. Помимо этого, сегодняшний патч Horizon Zero Dawn Remastered 1.0.38.0 также включает улучшенные настройки мыши и контроллера.
Заметки о выпуске версии 1.0.38.0
- Исправлен сбой, который возникал у некоторых игроков после запуска бенчмарка.
- Навык «Концентрация» больше не требует двух нажатий R3 для активации или деактивации после первой активации.
- Регулировки осей X и Y мыши и контроллера теперь работают правильно.
- Решена проблема, из-за которой функция переключения прицела на контроллерах могла перестать работать после кинематографического ролика.
- Улучшения стабильности.
Не успели выпустить не нужный ремастер, уже заплатки полетели)
Что можно фиксить на ретекстурной версии игры? Текстуры что ли?
Лучше потратили время на порт других старых игр.
Ремастер для игры 4х летней давности. С умом.
А чё бы сразу на следующий год не делать ремастер игры?)
8-ми летней* Вполне нормально для такого срока.
Игра вышла в 2017 году.
технологии не сильно развились, по сути просто чуть лучше текстурки и освещение, но не значительно. Нет такой же разницы как например в ремастерах старых Halo. Этот ремастер не нужен и это факт