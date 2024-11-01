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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 185 оценок

Ремастер Horizon Zero Dawn на ПК получил первый хотфикс

monk70
Новости

Nixxes и Guerrilla сообщили, что для ПК-версии Horizon Zero Dawn Remastered стало доступен хотфикс 1.0.38.0. Согласно официальным примечаниям к патчу, последнее обновление исправляет сбои бенчмарка, активацию навыка концентрации и функциональность переключения прицеливания. Помимо этого, сегодняшний патч Horizon Zero Dawn Remastered 1.0.38.0 также включает улучшенные настройки мыши и контроллера.

Заметки о выпуске версии 1.0.38.0

  • Исправлен сбой, который возникал у некоторых игроков после запуска бенчмарка.
  • Навык «Концентрация» больше не требует двух нажатий R3 для активации или деактивации после первой активации.
  • Регулировки осей X и Y мыши и контроллера теперь работают правильно.
  • Решена проблема, из-за которой функция переключения прицела на контроллерах могла перестать работать после кинематографического ролика.
  • Улучшения стабильности.
-11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BenefactorSnapersnatch

Не успели выпустить не нужный ремастер, уже заплатки полетели)

7
Real Slim Shady

Что можно фиксить на ретекстурной версии игры? Текстуры что ли?

1
kotasha

Лучше потратили время на порт других старых игр.

1
wianewa

Ремастер для игры 4х летней давности. С умом.

А чё бы сразу на следующий год не делать ремастер игры?)

-2
Иван Ролев

8-ми летней* Вполне нормально для такого срока.

5
DmitriyKats

Игра вышла в 2017 году.

2
BillyVan Иван Ролев

технологии не сильно развились, по сути просто чуть лучше текстурки и освещение, но не значительно. Нет такой же разницы как например в ремастерах старых Halo. Этот ремастер не нужен и это факт

0