Ремастер Horizon Zero Dawn не смог войти в десятку самых успешных игр Британии за прошлую неделю

Как и каждую неделю, в Великобритании был опубликован чарт розничных продаж самых успешных игр. Как и ожидалось, Call of Duty: Black Ops 6 вновь занимает первое место в чарте, за ним следует привычный EA Sports FC 25. Dragon Age: The Veilguard, тем временем, заняла третье место на своей стартовой неделе.

Из новых релизов стоит отметить The Sims 4: Life & Death, которая дебютировала на седьмом месте, и Life is Strange: Double Exposure, занявшую девятое место. Примечательно, что ремастер Horizon Zero Dawn оказался только на 30-й позиции, что можно объяснить тем, что многие предпочли обновление за €9,99 для владельцев оригинальной версии игры.

Другие популярные игры также остаются в топе: Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario Party Jamboree продолжают удерживать высокие места. При этом Sonic X Shadow Generations, на прошлой неделе оказавшаяся на третьем месте, опустилась на тринадцатую позицию.

Ниже представлен топ-40 самых продаваемых игр в Великобритании за прошедшую неделю: