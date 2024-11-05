Ремастер Horizon Zero Dawn не смог войти в десятку самых успешных игр Британии за прошлую неделю

Как и каждую неделю, в Великобритании был опубликован чарт розничных продаж самых успешных игр. Как и ожидалось, Call of Duty: Black Ops 6 вновь занимает первое место в чарте, за ним следует привычный EA Sports FC 25. Dragon Age: The Veilguard, тем временем, заняла третье место на своей стартовой неделе.
Из новых релизов стоит отметить The Sims 4: Life & Death, которая дебютировала на седьмом месте, и Life is Strange: Double Exposure, занявшую девятое место. Примечательно, что ремастер Horizon Zero Dawn оказался только на 30-й позиции, что можно объяснить тем, что многие предпочли обновление за €9,99 для владельцев оригинальной версии игры.
Другие популярные игры также остаются в топе: Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario Party Jamboree продолжают удерживать высокие места. При этом Sonic X Shadow Generations, на прошлой неделе оказавшаяся на третьем месте, опустилась на тринадцатую позицию.
Ниже представлен топ-40 самых продаваемых игр в Великобритании за прошедшую неделю:
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports FC 25
- Dragon Age: The Veilguard
- Hogwarts Legacy
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart 8 Deluxe
- The Sims 4: Life & Death
- Nintendo Switch Sports
- Life is Strange: Double Exposure
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Minecraft
- Sonic X Shadow Generations
- Animal Crossing: New Horizons
- Astro Bot
- Grand Theft Auto V
- Monster High: Skulltimate Secrets
- Silent Hill 2
- Wreckfest
- WWE 2K24
- Warhammer 40,000: Space Marine
- Mario + Rabbids Kingdom Battle
- LEGO Harry Potter Collection
- Undisputed
- Bluey: The Videogame
- EA Sports FC 24
- My Universe: Pet Clinic Cats & Dogs
- Luigi's Mansion 2 HD
- Little Nightmares: Complete Edition
- Horizon Zero Dawn: Remastered
- Marvel's Spider-Man 2
- Tomb Raider I-III Remastered
- Transformers Battlegrounds
- The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
- Red Dead Redemption
- Star Wars Outlaws
- Poppy Playtime Triple Pack
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Odyssey
- Luigi's Mansion 3
Каждый раз при виде новости о продажах в Британии:
Британцы как всегда наворачивают "шыдевров" с лопаты.
Британцы жрут вообще всё (эдакие китайцо-корейцы в плане игровой диеты), так что это и правда маркер того, что игра фиговая.
Что они жрут? Гарри Потер чисто британская история, там даже музей есть про него. Это очень футбольная страна, поэтому футбол в топе по кд.
Да и если смотреть за другими играми, почти все игры давняя история западной культуры, вроде игры по марио.
так тока фифу и жрут
она любой сингл уделывает по продажам
Ну, за что британцев можно уважать, так это за уважение к местным футбольным командам, хотя бы. Хотя я хз, к чему ты поднял эту тему)
Ну конечно, хрена ему делать в том 10 продаж?! Этот шлак уже выпотрошили все, кому не лень, он даже бесплатно уже не нужен, а они его вновь пытаются продать уже в пятый раз. Думают нейронкой графоний чуток подтянули и все, народ поновой будет хавать?!)
КГ/АМ. ⛔ А мы тут на Британию молимся? Я посрал сегодня.
Ну не удивительно. А вот назвали бы ремейком и залетело бы в топы
А денежки то потратили.)))
не смог и не смог, что бухтеть-то, через 5-6 лет еще ремастер ремастера сделают под пс 6
Самое главное что педиков в игру завезли.