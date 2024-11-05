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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 226 оценок

Ремастер Horizon Zero Dawn не смог войти в десятку самых успешных игр Британии за прошлую неделю

butcher69
Новости

Как и каждую неделю, в Великобритании был опубликован чарт розничных продаж самых успешных игр. Как и ожидалось, Call of Duty: Black Ops 6 вновь занимает первое место в чарте, за ним следует привычный EA Sports FC 25. Dragon Age: The Veilguard, тем временем, заняла третье место на своей стартовой неделе.

Из новых релизов стоит отметить The Sims 4: Life & Death, которая дебютировала на седьмом месте, и Life is Strange: Double Exposure, занявшую девятое место. Примечательно, что ремастер Horizon Zero Dawn оказался только на 30-й позиции, что можно объяснить тем, что многие предпочли обновление за €9,99 для владельцев оригинальной версии игры.

Другие популярные игры также остаются в топе: Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario Party Jamboree продолжают удерживать высокие места. При этом Sonic X Shadow Generations, на прошлой неделе оказавшаяся на третьем месте, опустилась на тринадцатую позицию.

Ниже представлен топ-40 самых продаваемых игр в Великобритании за прошедшую неделю:

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. EA Sports FC 25
  3. Dragon Age: The Veilguard
  4. Hogwarts Legacy
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. The Sims 4: Life & Death
  8. Nintendo Switch Sports
  9. Life is Strange: Double Exposure
  10. Super Mario Bros. Wonder
  11. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  12. Minecraft
  13. Sonic X Shadow Generations
  14. Animal Crossing: New Horizons
  15. Astro Bot
  16. Grand Theft Auto V
  17. Monster High: Skulltimate Secrets
  18. Silent Hill 2
  19. Wreckfest
  20. WWE 2K24
  21. Warhammer 40,000: Space Marine
  22. Mario + Rabbids Kingdom Battle
  23. LEGO Harry Potter Collection
  24. Undisputed
  25. Bluey: The Videogame
  26. EA Sports FC 24
  27. My Universe: Pet Clinic Cats & Dogs
  28. Luigi's Mansion 2 HD
  29. Little Nightmares: Complete Edition
  30. Horizon Zero Dawn: Remastered
  31. Marvel's Spider-Man 2
  32. Tomb Raider I-III Remastered
  33. Transformers Battlegrounds
  34. The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
  35. Red Dead Redemption
  36. Star Wars Outlaws
  37. Poppy Playtime Triple Pack
  38. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  39. Super Mario Odyssey
  40. Luigi's Mansion 3
11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
ZajimBubencov

Каждый раз при виде новости о продажах в Британии:

16
PeaceDuke72

Британцы как всегда наворачивают "шыдевров" с лопаты.

7
MNM 1985
5
Aellie

Британцы жрут вообще всё (эдакие китайцо-корейцы в плане игровой диеты), так что это и правда маркер того, что игра фиговая.

4
вупсич пупсич

Что они жрут? Гарри Потер чисто британская история, там даже музей есть про него. Это очень футбольная страна, поэтому футбол в топе по кд.
Да и если смотреть за другими играми, почти все игры давняя история западной культуры, вроде игры по марио.

0
JohnTornton вупсич пупсич

так тока фифу и жрут
она любой сингл уделывает по продажам

0
Aellie вупсич пупсич

Ну, за что британцев можно уважать, так это за уважение к местным футбольным командам, хотя бы. Хотя я хз, к чему ты поднял эту тему)

0
hamshut

Ну конечно, хрена ему делать в том 10 продаж?! Этот шлак уже выпотрошили все, кому не лень, он даже бесплатно уже не нужен, а они его вновь пытаются продать уже в пятый раз. Думают нейронкой графоний чуток подтянули и все, народ поновой будет хавать?!)

1
Nick1906

КГ/АМ. ⛔ А мы тут на Британию молимся? Я посрал сегодня.

1
caliskan

Ну не удивительно. А вот назвали бы ремейком и залетело бы в топы

0
SOLUS5678

А денежки то потратили.)))

0
Чизбургер

не смог и не смог, что бухтеть-то, через 5-6 лет еще ремастер ремастера сделают под пс 6

-1
Mirrorphoenix

Самое главное что педиков в игру завезли.

-4