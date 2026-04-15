Ремастер Horizon Zero Dawn войдёт в список игр PS Plus Extra на апрель

Sony должна сделать официальный анонс о дополнениях к каталогам PS Plus Extra и Premium сегодня, 15 апреля 2026 года, но, как это обычно бывает, некоторые из этих игр просочились в сеть раньше времени.
Надёжный инсайдер Billbil-kun сообщает на Dealabs о трёх играх, которые войдут в каталог PS Plus Extra. Согласно сообщению, это:
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)
- The Crew Motorfest (PS5, PS4)
- Football Manager 26 Console (PS5)
Если это правда (а такие утечки всегда правдивы), то эти три игры появятся в PS Plus Extra во вторник, 21 апреля, вместе с остальными новыми дополнениями.
А когда уже будет ремастер этого ремастера? Наверняка успел сильно постареть. Самое время его сделать, один фиг на его ненужность создателям плевать, можно и ещё один сделать по-приколу:)))
кому не плевать на ремастер этой игры вот другое дело бладик
Куя. Сочная подборка. Как раз что покупать жалко, а поиграть можно. В ожидании новой Хорайзн можно и в крюшку покатать
Вторую часть верните бесы!!!
накой чёрт игре в которой и так шикарная графика ремёйк