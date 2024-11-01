Ремастер, который никто не просил: Horizon: Zero Dawn Remastered привлекла всего 2,5 тысячи игроков в Steam

Вчера состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn от компании Sony и студии Nixxes. Пользователи изначально скептически относились к анонсу и необходимости ремастера как такового, учитывая то, что оригинальная игра 2017 года и по сей день выглядит отлично.

Похоже, что опасения подтвердились: ремастер действительно оказался мало кому интересен. Если оригинальная Horizon: Zero Dawn стала одной из самых успешных игр Sony в Steam, сумев привлечь на старте пиковый онлайн в размере 56 тысяч игроков, то ремастер смог набрать всего 2,5 тысячи пикового онлайна - в 22 раза меньше.

Наверняка немалую роль сыграло и то, что Sony в очередной раз выстрелила себе в ногу с требованием обязательной привязки PSN-аккаунта, из-за чего ремастер не продается больше чем в сотне стран, в которых отсутствует данный сервис.

Horizon: Zero Dawn Remastered доступна на PC и PS5.