Ремастер, который никто не просил: Horizon: Zero Dawn Remastered привлекла всего 2,5 тысячи игроков в Steam

Вчера состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn от компании Sony и студии Nixxes. Пользователи изначально скептически относились к анонсу и необходимости ремастера как такового, учитывая то, что оригинальная игра 2017 года и по сей день выглядит отлично.
Похоже, что опасения подтвердились: ремастер действительно оказался мало кому интересен. Если оригинальная Horizon: Zero Dawn стала одной из самых успешных игр Sony в Steam, сумев привлечь на старте пиковый онлайн в размере 56 тысяч игроков, то ремастер смог набрать всего 2,5 тысячи пикового онлайна - в 22 раза меньше.
Наверняка немалую роль сыграло и то, что Sony в очередной раз выстрелила себе в ногу с требованием обязательной привязки PSN-аккаунта, из-за чего ремастер не продается больше чем в сотне стран, в которых отсутствует данный сервис.
Horizon: Zero Dawn Remastered доступна на PC и PS5.
Самый ненужный ремастер в истории
Так цену опустите раза в два и разрешите бесплатный апгрейд тем у кого оригинал есть. И этот ремастер станет невероятно привлекательным.
да хотя бы за доллар апнуть
чисто из интереса зайду, а так у меня лично всего года два прошло после прохождения, а может и три и всё слишком свежо в памяти
Те кому надо прршли еще на плойке, те кто не игрпл на плойке прошли оригинальный порт, и те кто вообще не играл вот эти 2.5к)
Задолбали своими ремастерами- вконец обленились. Я очень положительно отношусь к полноценным ремейкам старых игр, но тратить деньги на ремастеры- это поощрять ленивых и жадных разрабов, которые паразитируют на ностальгических чувствах игроков.
Так если игра проходняк уровня юбисофт на кой её вообще покупать, такое даже качать нет смысла, я понимаю было бы действительно что то годное.
Пираты как всегда уничтожили продажи на пк.Основные продажи игры на пс5 там минимум миллион будет продано.
Ага, только консольщикам можно несколько раз впарить один и тот же хлам.
Игра для любителей серии. Ремастер вышел отличный как по обновлению визуальной части, так и не испортили производительность.
Малый онлайн в Steam - не показатель. Да, многие уже прошли; да, не продаётся во многих странах; да, дороговато. Но ни один из этих вариантов не говорит про качество игры.
А смысл какой в этом качестве? Я очень сомневаюсь, что ради пары графических изменений кто-то купит ремастер. Если кто-то до сих пор не слышал о Horizon, то да можно начать сразу с ремастера. Но как правило кто хотел, тот уже давно прошел оригинал. Тем более Zero Dawn был самым первым портом экзов Sony на ПК.
Вчера? Разве его не месяц назад выпустили?
(спрашиваю из любопытства, но мне пофиг) // Dungeon Master
что и требовалось доказать. надеюсь доход не покрыл расходы на эту гвнину с бабой
Ну как бы и это хорошо для таких то выкидонов. Люди сейчас ждут Одни из Нас 2 на ПК, а эти клоуны такие пируэты выдают, да ещё обязательная привязка PSN-аккаунта. Ну кому этот гемор нужен? Я давно заметил что интерес игроков в основном стабильный до выхода следующей части игры, потом резко падает. Ту никакими псевдо плюшками не вытянуть продажи. Жадность фраера сгубила
Сони такие Сони... Вообще побую что хотят и ждут игроки.
а чё хотели то в 2020 - 1 часть, в этом году 2 часть весной, в ноябре ещё лего хорайзон выйдет - не перебор ли?
Оформил Заказ!
Те, кому это соевая параша может быть интересна сейчас в гендергард шпилятся)
Клоун