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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 180 оценок

Ремастер, который никто не просил: Horizon: Zero Dawn Remastered привлекла всего 2,5 тысячи игроков в Steam

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn от компании Sony и студии Nixxes. Пользователи изначально скептически относились к анонсу и необходимости ремастера как такового, учитывая то, что оригинальная игра 2017 года и по сей день выглядит отлично.

Состоялся релиз ремастера Horizon: Zero Dawn

Похоже, что опасения подтвердились: ремастер действительно оказался мало кому интересен. Если оригинальная Horizon: Zero Dawn стала одной из самых успешных игр Sony в Steam, сумев привлечь на старте пиковый онлайн в размере 56 тысяч игроков, то ремастер смог набрать всего 2,5 тысячи пикового онлайна - в 22 раза меньше.

Наверняка немалую роль сыграло и то, что Sony в очередной раз выстрелила себе в ногу с требованием обязательной привязки PSN-аккаунта, из-за чего ремастер не продается больше чем в сотне стран, в которых отсутствует данный сервис.

Horizon: Zero Dawn Remastered доступна на PC и PS5.

20
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Джон Сноу 2

Самый ненужный ремастер в истории

19
lucsses

Так цену опустите раза в два и разрешите бесплатный апгрейд тем у кого оригинал есть. И этот ремастер станет невероятно привлекательным.

4
Jlyan

да хотя бы за доллар апнуть
чисто из интереса зайду, а так у меня лично всего года два прошло после прохождения, а может и три и всё слишком свежо в памяти

0
-zotik-

Те кому надо прршли еще на плойке, те кто не игрпл на плойке прошли оригинальный порт, и те кто вообще не играл вот эти 2.5к)

3
Alex Row

Задолбали своими ремастерами- вконец обленились. Я очень положительно отношусь к полноценным ремейкам старых игр, но тратить деньги на ремастеры- это поощрять ленивых и жадных разрабов, которые паразитируют на ностальгических чувствах игроков.

0
saa0891

Так если игра проходняк уровня юбисофт на кой её вообще покупать, такое даже качать нет смысла, я понимаю было бы действительно что то годное.

0
XeNTRoN

Пираты как всегда уничтожили продажи на пк.Основные продажи игры на пс5 там минимум миллион будет продано.

0
saa0891

Ага, только консольщикам можно несколько раз впарить один и тот же хлам.

0
Etteri

Игра для любителей серии. Ремастер вышел отличный как по обновлению визуальной части, так и не испортили производительность.

Малый онлайн в Steam - не показатель. Да, многие уже прошли; да, не продаётся во многих странах; да, дороговато. Но ни один из этих вариантов не говорит про качество игры.

0
Евгений Кондратенко

А смысл какой в этом качестве? Я очень сомневаюсь, что ради пары графических изменений кто-то купит ремастер. Если кто-то до сих пор не слышал о Horizon, то да можно начать сразу с ремастера. Но как правило кто хотел, тот уже давно прошел оригинал. Тем более Zero Dawn был самым первым портом экзов Sony на ПК.

0
Пользователь ВКонтакте

Вчера? Разве его не месяц назад выпустили?
(спрашиваю из любопытства, но мне пофиг) // Dungeon Master

0
антон фекалис

что и требовалось доказать. надеюсь доход не покрыл расходы на эту гвнину с бабой

-1
1barac9U7ada7

Ну как бы и это хорошо для таких то выкидонов. Люди сейчас ждут Одни из Нас 2 на ПК, а эти клоуны такие пируэты выдают, да ещё обязательная привязка PSN-аккаунта. Ну кому этот гемор нужен? Я давно заметил что интерес игроков в основном стабильный до выхода следующей части игры, потом резко падает. Ту никакими псевдо плюшками не вытянуть продажи. Жадность фраера сгубила

-1
Кей Овальд

Сони такие Сони... Вообще побую что хотят и ждут игроки.

-1
jax baron

а чё хотели то в 2020 - 1 часть, в этом году 2 часть весной, в ноябре ещё лего хорайзон выйдет - не перебор ли?

-1
Mirrorphoenix

Оформил Заказ!

-6
shurasick876

Те, кому это соевая параша может быть интересна сейчас в гендергард шпилятся)

-13
FireLion1993

Клоун

-6